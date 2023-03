A través de una carta, Miriam Martínez y los activistas apuntaron que luego de que se reportó la desaparición de Pedro Carrizales el pasado 31 de enero de 2022, cuyo cuerpo fue identificado después, la Fiscalía de Tamaulipas solo les entregó "una gran mentira, un puñado de huesos y cenizas".

No dejaremos que su muerte quede impune, ni permitiremos que apuesten al olvido.



Imposible que haya sido un accidente si estaba amarrado con alambre, si eran cenizas y fragmentos, de cuerpo y de historia lo que nos dieron. No queremos que se repita su historia en ningún lugar. pic.twitter.com/eOEEYWaQJh — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2023

"Señor gobernador, estamos aquí para pedirle que no eche en saco roto la justicia de nuestro amigo, no solo porque él y nosotros la merecemos, sino porque creemos que saber la verdad puede salvar vida y no habría mejor forma de recordarlo que evitando que más personas vivan lo que hemos tenido que vivir", se lee en la cuarta que también fue publicada en redes sociales.

"La Fiscalía tuvo 365 días para corregir su versión, pero eso es que durante un año guardamos silencio, lloramos cada día, nos aferramos a las fotos para borrar la imagen de lo que nos dejaron de él y cada recuerdo como esposo, como amigo y como un gran ser humano nos instauraba a extrañarlo, aun así, su esposa se abrazó fuerte a su recuerdo para sentirse segura. ¿Cómo no morir de miedo? Es tan increíble la versión del accidente que no sería posible que se anunciara así si atrás no hubiera una red de complicidades", subrayaron.

En la misiva se insiste en que debe encontrarse "a quien ató su cuerpo al asiento de un carro, le robó y lo convirtió en cenizas".