Guadalajara destaca en inversión, infraestructura comercial y atracción de capitales

Así, durante su segundo informe de gobierno, la funcionaria subrayó los avances en simplificación administrativa y modernización de la infraestructura comercial, bajo el lema: “Con Vero, juntas y juntos cuidemos de Guadalajara”.

Del mismo modo, reconoció el apoyo directo tanto a la industria creativa, con técnica especializada, como a los comerciantes, posicionando a la capital como un polo atractivo para grandes inversiones.

Acciones en economía local

La agencia HR Ratings ha elevado la calificación crediticia de la entidad de HR AA a HR AA+, lo que demuestra mayor liquidez, mejor recaudación de impuestos, control del gasto y una deuda totalmente manejable.

A la par de esta certidumbre financiera, el gobierno municipal facilita la gestión de licencias a través de la Ventanilla Empresarial, para reducir la burocracia y fomentar la formalidad. Gracias a este esquema, se han simplificado 127 actividades económicas de bajo impacto.

Y para dar impulso a un horizonte de crecimiento, la administración de Delgadillo ha mantenido encuentros estratégicos con la Cámara de Comercio, el sector turístico, la industria joyera y de la construcción.

Por otro lado, con la finalidad de robustecer la economía de barrio, se destinaron más de 84 millones de pesos a la rehabilitación de cinco mercados municipales: Plutarco Elías Calles, Herrera y Cairo, Beatriz Hernández, Mercado Libertad y Corona.

A esta intervención se adiciona la iniciativa “Que Lindos Mercados”, con la que se ha beneficiado a más de 2,000 locatarios pertenecientes a otros 34 centros de abasto.

En el rubro de emprendimiento, la inversión de 22 millones de pesos fue para los programas “Hecho por tapatías” y “Corazones en Acción”, que otorgan créditos, capacitación y seguimiento a proyectos individuales y colectivos. Asimismo, “Guadalajara Bilingüe” ofreció 1,335 becas de inglés.