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Locales

Guadalajara destaca en inversión, infraestructura comercial y atracción de capitales

A través de finanzas sanas, trámites ágiles e inyección de capital en infraestructura, la administración municipal se enfoca en fortalecer un modelo de gobierno eficiente.
jue 10 septiembre 2026 02:50 PM
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Verónica_Delgadillo
En 2024, Verónica Delgadillo García se convirtió en la primera presidenta electa en la historia de Guadalajara. (Crédito)

Para consolidar a Guadalajara como una de las mejores ciudades para la atracción de inversión, a nivel nacional e internacional, Verónica Delgadillo despliega una política integral de desarrollo económico.

El objetivo es beneficiar a quienes emprenden y sostienen el comercio en las colonias del municipio, mediante la gestión responsable del presupuesto público.

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Así, durante su segundo informe de gobierno, la funcionaria subrayó los avances en simplificación administrativa y modernización de la infraestructura comercial, bajo el lema: “Con Vero, juntas y juntos cuidemos de Guadalajara”.

Del mismo modo, reconoció el apoyo directo tanto a la industria creativa, con técnica especializada, como a los comerciantes, posicionando a la capital como un polo atractivo para grandes inversiones.

Acciones en economía local

La agencia HR Ratings ha elevado la calificación crediticia de la entidad de HR AA a HR AA+, lo que demuestra mayor liquidez, mejor recaudación de impuestos, control del gasto y una deuda totalmente manejable.

A la par de esta certidumbre financiera, el gobierno municipal facilita la gestión de licencias a través de la Ventanilla Empresarial, para reducir la burocracia y fomentar la formalidad. Gracias a este esquema, se han simplificado 127 actividades económicas de bajo impacto.

Y para dar impulso a un horizonte de crecimiento, la administración de Delgadillo ha mantenido encuentros estratégicos con la Cámara de Comercio, el sector turístico, la industria joyera y de la construcción.

Por otro lado, con la finalidad de robustecer la economía de barrio, se destinaron más de 84 millones de pesos a la rehabilitación de cinco mercados municipales: Plutarco Elías Calles, Herrera y Cairo, Beatriz Hernández, Mercado Libertad y Corona.

A esta intervención se adiciona la iniciativa “Que Lindos Mercados”, con la que se ha beneficiado a más de 2,000 locatarios pertenecientes a otros 34 centros de abasto.

En el rubro de emprendimiento, la inversión de 22 millones de pesos fue para los programas “Hecho por tapatías” y “Corazones en Acción”, que otorgan créditos, capacitación y seguimiento a proyectos individuales y colectivos. Asimismo, “Guadalajara Bilingüe” ofreció 1,335 becas de inglés.

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Por su parte, el programa “Vibra con Guadalajara Mundialista” asignó 1.5 millones de pesos a 450 establecimientos, como restaurantes, fondas, taquerías y tiendas de abarrotes, para aprovechar la derrama financiera de la fiesta futbolística.

Lo anterior se complementa con el apoyo continuo de la Coordinación de Promoción Económica a los comerciantes de Analco y el Centro Histórico.

Logros en servicios públicos

Los alcances de la administración actual se enmarcan en un plan integral para el bienestar y la seguridad en Guadalajara, que contempla más de 2,000 millones de pesos para la recuperación de espacios urbanos, con más de 400 millones dedicados a la zona oriente.

Además, cerca de 500 millones de pesos fueron invertidos en materia de salud y otros 470 millones dirigidos a reforzar el equipamiento y la profesionalización de la policía.

Debido a un modelo de justicia cívica no punitiva, la ciudad logró disminuir la tasa de delitos un 18%, perfilándose como un entorno más seguro para la inversión y la convivencia.

Con estas acciones, como presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo construye una relación más cercana entre el gobierno y la ciudadanía.

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Tags

Guadalajara, Presidente, mariachi, charrería, turismo, hotel Guadalajara

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