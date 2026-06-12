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Fonacot ha otorgado más de 1,000,000 de pesos en créditos durante 2026

De esa cantidad, cerca de 29,600 millones de pesos fueron entregados a los solicitantes mediante un financiamiento con descuento vía nómina.
vie 12 junio 2026 03:38 PM
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Fonacot_prestamos
El objetivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) es elevar la calidad de vida y el patrimonio de las familias mexicanas. (Cortesía)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) dio a conocer que la cifra de casi un millón de pesos en préstamos autorizados, en los primeros cinco meses de 2026, es un reflejo de la solidez del organismo y la confianza de sus usuarios.

Actualmente, la entidad financiera ofrece tres tipos de productos: Crédito en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito a Damnificados, este último diseñado para las y los trabajadores que viven en zonas con declaratorias de emergencia o desastres naturales.

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Por su parte, el Crédito en Efectivo es otorgado a personas con empleo formal, con una tasa de interés que va del 12.53% al 17.23%. Lo anterior permite obtener un costo que está por debajo de otras ofertas en el mercado.

En cuanto al Crédito Mujer Efectivo, Fonacot busca fomentar la inclusión financiera de la fuerza laboral femenina, contribuir a su impulso económico y el de sus familias. Por ello, su tasa de interés es desde el 8.9%.

Con el acceso sencillo y seguro a un apoyo con carácter social, la institución reitera su vocación de servicio en favor de quienes más lo necesitan, acercando a las y los trabajadores prestaciones de calidad y a un costo que no vulnera su patrimonio.

Fonacot
El objetivo fundamental es asegurar que las y los trabajadores que cumplan con los requisitos tengan acceso al Crédito Fonacot . (Cortesía)

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Préstamos Finanzas personales

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