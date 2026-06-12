Fonacot ha otorgado más de 1,000,000 de pesos en créditos durante 2026

Por su parte, el Crédito en Efectivo es otorgado a personas con empleo formal, con una tasa de interés que va del 12.53% al 17.23%. Lo anterior permite obtener un costo que está por debajo de otras ofertas en el mercado.

En cuanto al Crédito Mujer Efectivo, Fonacot busca fomentar la inclusión financiera de la fuerza laboral femenina, contribuir a su impulso económico y el de sus familias. Por ello, su tasa de interés es desde el 8.9%.

Con el acceso sencillo y seguro a un apoyo con carácter social, la institución reitera su vocación de servicio en favor de quienes más lo necesitan, acercando a las y los trabajadores prestaciones de calidad y a un costo que no vulnera su patrimonio.