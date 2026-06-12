Fonacot ha otorgado más de 1,000,000 de pesos en créditos durante 2026

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) dio a conocer que la cifra de casi un millón de pesos en préstamos autorizados, en los primeros cinco meses de 2026, es un reflejo de la solidez del organismo y la confianza de sus usuarios.
Actualmente, la entidad financiera ofrece tres tipos de productos: Crédito en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito a Damnificados, este último diseñado para las y los trabajadores que viven en zonas con declaratorias de emergencia o desastres naturales.