Estas son las cifras que dejó el campeonato del mundo en la CDMX

El torneo de futbol más relevante del mundo ya terminó. Sin embargo, quedaron más de 2,000 obras como ciclovías, obras hidráulicas y calles iluminadas que contribuyeron a la transformación de la capital, de acuerdo con lo señalado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
Al presentar el “Informe Final del Mundial”, la mandataria expuso que se renovaron 500 canchas deportivas para la población de esta demarcación. Además, se construyó el primer Jardín Flotante de la ciudad, con 16,000 metros cuadrados, en donde se incluyeron actividades culturales, recreativas y de cuidados, a cielo abierto.
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Hoy, el Jardín Tlallipan es una obra disruptiva, un segundo piso para el peatón, en el que cada día transitan más de 8,000 personas, dijo Brugada.
Asimismo, se rehabilitó el Tren Ligero “El Ajolote”, con una inversión de 2,600 millones de pesos, que permitió adquirir 17 nuevos trenes, con lo cual se han reducido a la mitad los tiempos de espera y se ha aumentado la capacidad diaria de 130,000 a 250,000 usuarios.
Durante el evento La Pelota Vuelve a Casa, Clara Brugada comentó que también se renovó la Línea 2 del Metro, al elevar a 34 el número de trenes de circulación, en beneficio de más de un millón de pasajeros diarios.
Entre otras acciones, se creó en Tlalpan la Ciclovía La Gran Tenochtitlán, una de las más extensas de la metrópolis, en donde también se colocaron luminarias, se instaló arte urbano y se sustituyeron las banquetas.
En cuanto a infraestructura hidráulica, se realizaron más de 600 obras de agua y drenaje con la finalidad de mitigar inundaciones. Además, se repavimentaron 250 kilómetros de avenidas y se iluminaron 334 kilómetros para Caminos de Mujeres Libres y Seguras.
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Alrededor del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se efectuaron más de 80 obras para garantizar la disponibilidad de agua potable y evitar desbordamientos, entre otras acciones.
“Construimos el primer Jardín de Lluvia, levantamos un nuevo mercado, creamos un nuevo biciestacionamiento, pusimos en marcha rutas de movilidad, iluminamos, pavimentamos, transformamos los barrios de pueblos originarios y colonias, y mucho más”, señaló Brugada Molina.
Al agradecer a las autoridades federales por su contribución para hacer posibles estas obras, expresó: “Fuimos la única ciudad sede del país en contar con una plataforma de transparencia proactiva, para que todas y todos pudieran consultar y verificar las obras e inversiones”.
Beneficios para la economía en la Ciudad de México
La justa mundialista dejó una derrama económica de entre 44,000 y 66,000 millones de pesos y junio tuvo una menor inflación, comparado con los últimos meses, según el reporte.
Además, se presentó un récord en cuanto a empleo temporal: en un mes se crearon 100,000 empleos formales, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseveró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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Por otra parte, expuso que, en mes y medio, la metrópolis recibió más de cuatro millones de visitantes y turistas, provenientes de más de 80 países.
“El gasto de los turistas internacionales en junio de 2026 creció 61% en la Ciudad de México. Atendimos a casi 600,000 turistas en nuestros módulos especializados y capacitamos a 120,000 prestadores de servicios turísticos para dar la mejor atención con el programa formativo en este sector”, señaló Clara Brugada.
Al señalar que la Ciudad de México fue la mejor sede mundialista, resaltó que se llevaron a cabo más de 50 festivales, que “permitieron que la emoción no fuera privilegio de quienes podían pagar un boleto”.
Seguridad y movilidad
· 40,000 servidores públicos atendieron y cuidaron a la población en el operativo público de seguridad, movilidad, atención y orientación a la población.
· Se registró un incremento de casi cinco millones de viajes en junio de 2026, comparado con el mismo mes del año anterior.
· La red del Trolebús tuvo un aumento de 21% en sus viajes.
· El Tren Ligero transportó, en promedio, a más de 40,000 personas al Estadio, cada día de partido.
· Se llevaron a cabo 1,900 actividades culturales, entre conciertos, exposiciones, talleres, actividades, obras de teatro y otros espectáculos.
Para concluir, Clara Brugada reconoció la participación de los secretarios: Pablo Vázquez, de Seguridad; Héctor Ulises García Nieto, de Movilidad; Alejandra Frausto, de Turismo; Raúl Basulto, de Obras; Tomás Pliego, de Participación Ciudadana; Myriam Urzúa, de Protección Civil; Mario Esparza, de Agua; Ana Francis López, de Cultura; Javier Hidalgo, de Deporte; así como Ana María Lomeli, coordinadora de Comunicación.
Asimismo, en el evento estuvieron: Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026; y César Cravioto, secretario de Gobierno, entre otros funcionarios.