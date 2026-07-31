Estas son las cifras que dejó el campeonato del mundo en la CDMX

Hoy, el Jardín Tlallipan es una obra disruptiva, un segundo piso para el peatón, en el que cada día transitan más de 8,000 personas, dijo Brugada.

Asimismo, se rehabilitó el Tren Ligero “El Ajolote”, con una inversión de 2,600 millones de pesos, que permitió adquirir 17 nuevos trenes, con lo cual se han reducido a la mitad los tiempos de espera y se ha aumentado la capacidad diaria de 130,000 a 250,000 usuarios.

Durante el evento La Pelota Vuelve a Casa, Clara Brugada comentó que también se renovó la Línea 2 del Metro, al elevar a 34 el número de trenes de circulación, en beneficio de más de un millón de pasajeros diarios.

Entre otras acciones, se creó en Tlalpan la Ciclovía La Gran Tenochtitlán, una de las más extensas de la metrópolis, en donde también se colocaron luminarias, se instaló arte urbano y se sustituyeron las banquetas.

En cuanto a infraestructura hidráulica, se realizaron más de 600 obras de agua y drenaje con la finalidad de mitigar inundaciones. Además, se repavimentaron 250 kilómetros de avenidas y se iluminaron 334 kilómetros para Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

