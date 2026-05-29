Lotería Nacional lanza un recordatorio a favor del futuro del planeta

Así, la frase “México juega limpio–reduce•reutiliza•recicla” se convierte en un llamado en pro del preservación del entorno. A la par, el mensaje que acompaña este billete es “Anota un gol por el ambiente”, como parte de la estrategia gubernamental “Mundial Social”.

“Cuidar el planeta no es una moda ni un discurso, sino un compromiso histórico con nuestras comunidades y con las próximas generaciones”, sostuvo la directora de Lotería Nacional durante el evento.

A su vez, la titular de la Semarnat señaló que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son fenómenos interconectados que requieren acciones coordinadas y urgentes.

En consecuencia, y previo al máximo campeonato del futbol, dijo que el objetivo es que sea un torneo limpio, sin plásticos y con una ciudadanía consciente del cuidado del medio ambiente.

“La reducción de residuos es uno de los grandes desafíos. En México generamos cerca de 140,000 toneladas de basura todos los días, por eso debemos avanzar hacia un modelo basado en reducir, reutilizar y reciclar”, destacó Bárcena.

La funcionaria afirmó que cada acción colectiva cuenta para construir un país más limpio, justo y sostenible, por lo que el gobierno requiere del trabajo conjunto con las comunidades, el sector privado y la sociedad civil.

Al respecto, Gabriela Cuevas subrayó que la campaña "México Juega Limpio" y el billete conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente comparten un propósito que se puede traducir en un beneficio para las personas y para los ecosistemas.

También invitó a los millones de visitantes locales y extranjeros que se sumarán a la fiesta deportiva a ejecutar prácticas como la separación de residuos y la eliminación de plásticos de un solo uso.