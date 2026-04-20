Lotería Nacional y Panini presentan el álbum conmemorativo de futbol

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, expresó que el fútbol en el país no solo se juega, se siente, se vive en la casa, en la calle, en cada conversación y cada recuerdo, uniendo a generación tras generación. Por ello, el álbum será de distribución completamente gratuita para todo México.

Unir el pasado y el presente en una colección única

En el evento, Marina Benavides, directora general de Panini México, y Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañaron a la titular de Lotería Nacional.

Al respecto, Cuevas Barrón enfatizó que el álbum conmemorativo demuestra que el mundial social sí puede estar cerca de todas y todos. Aseveró que es aquí donde México vuelve a hacer historia de la mano con un aliado global muy importante.

En total, integrará diez sorteos: siete Zodiacos ordinarios y tres Zodiacos Especiales. Para la selección de 20 piezas retro, cada domingo del 19 de abril al 5 de julio de 2026, se darán a conocer dos “cachitos”.

Salomón también explicó que nuevamente se están reproduciendo los billetes que la Lotería Nacional emitió en el Mundial de 1970 y 1986 y, a la par, se honra la historia de la Selección Femenil Mexicana de 1971.

Ídolos consagrados de la Selección Nacional, como Alberto García Aspe, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Manuel Negrete Arias, Félix Cruz Barbosa-Ríos y Alicia Vargas “La Pele mexicana”, asistieron a la presentación del “Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y el Fútbol”. (Cortesía)

Finalmente, la directora general de Panini México sostuvo que esta colaboración no es casualidad. Se trata de un proyecto que, en sus palabras, “une pasado, presente y futuro en un mismo formato, con historia, orgullo y pasión”.

Los primeros dos billetes, así como el álbum físico, ya están disponibles en los distintos puntos de venta de la Lotería y en miloteria.mx. Igualmente, podrán adquirirse a través de canales electrónicos y descargar el álbum en su versión digital, para completar la colección.