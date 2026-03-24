Lotería Nacional rinde homenaje a Margarita Maza con boleto conmemorativo

La ilustre mexicana desempeñó un papel activo en la consolidación del Estado laico durante la Guerra de Reforma, consolidándose como un referente de los valores republicanos.

Nacida en Oaxaca, en 1826, trascendió su rol de esposa del presidente Benito Juárez como un símbolo de resistencia y fortaleza durante el exilio de su familia en Estados Unidos. Asimismo, su determinación y labor estratégica durante la Intervención Francesa subrayan que la historia también se integra por la participación de mujeres que influyeron en el desarrollo del país.

MiLoteria.mx . La Lotería Nacional emitió 2.4 millones de cachitos a la venta en canales autorizados y en (Cortesía)

El premio mayor busca ganador

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1740, al que corresponde este billete de lotería, ofrece un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie, dentro de una bolsa total repartible de 43 millones de pesos.

El costo de la serie completa es de 700 pesos, mientras que el “cachito” individual puede adquirirse por 35 pesos. El evento se llevará a cabo la noche del domingo 29 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, y la transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal institucional de la Lotería Nacional en YouTube .

Para el sorteo se emitieron 2.4 millones de “cachitos”, los cuales ya están disponibles en los más de 11,000 puntos de venta en toda la República Mexicana y a través del sitio web MiLoteria.Mx .