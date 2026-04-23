México muestra la riqueza del sureste a través de la feria K’íiwik 2026

Así, la convocatoria incluirá a más de 200 compradores internacionales y representantes de las nueve entidades que forman parte de Mundo Maya: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México (a través de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán).

Al respecto, autoridades federales y estatales destacaron que la iniciativa será una plataforma para posicionar un multidestino integrado, alineado a las tendencias globales, ya que los están en busca de experiencias más completas, auténticas y conectadas.

“K’íiwik constituye una herramienta estratégica de política cultural nacional, al tiempo que potencia nuestros atractivos turísticos y fortalece la relación con otros países, consolidando la marca”, afirmó Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo.

Además, en un mensaje por video, el gobernador Joaquín Díaz Mena celebró que Yucatán vuelva a ser sede de este evento tras 12 años, enfatizando su valor para crear alianzas y promover la práctica del turismo sostenible.

Mundo Maya unido

Darío Flota Ocampo, titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, sostuvo que K’íiwik es un paso firme hacia la consolidación del Mundo Maya como una región unificada, donde las redes de transporte aéreo, terrestre y la infraestructura permiten diseñar circuitos fluidos y altamente atractivos.

“Hoy más que nunca, debemos comunicar que somos un multidestino accesible, cercano y con una riqueza cultural incomparable”, dijo el funcionario.

A la par, K’íiwik: Feria Turística del Mundo Maya 2026 mostrará a Yucatán como un referente para el turismo cultural, gastronómico y de reuniones en México. El modelo de negocio se centrará en citas uno a uno preestablecidas, networking estratégico y contenido de alto nivel.