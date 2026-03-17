En marzo concluye el descuento en el pago del predial en el Estado de México

Además, las personas que hayan cumplido puntualmente con esta obligación durante 2024 y 2025 recibirán una bonificación adicional de 2%.

Por otra parte, los ayuntamientos ofrecen descuentos propios que alcanzan hasta 34%, en beneficio de pensionados y jubilados; personas con discapacidad; adultos mayores; viudas y viudos; madres o padres solteros sin ingresos fijos; menores de 18 años en situación de orfandad, a través de sus tutores; personas físicas cuyos ingresos diarios no superen dos salarios mínimos, así como personas liberadas mediante la amnistía estatal.

Con el Formato Universal de Pago se puede pagar en línea o en los centros autorizados. (Cortesía)

¿Cómo aprovechar los descuentos?

Los contribuyentes pueden realizar el pago en línea de forma ágil y segura, sin necesidad de acudir a una oficina. Para facilitar el trámite, la autoridad estatal envía cartas invitación que incluyen los datos del predio y la línea de captura correspondiente.

Para efectuar el pago digital, es necesario ingresar al portal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México: https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/ , capturar la clave catastral y un correo electrónico para generar el Formato Universal de Pago. Con este documento, es posible liquidar el adeudo en línea o acudir a cualquiera de los centros autorizados.

El Gobierno del Estado de México brinda orientación a través de los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, así como en el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx y en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Finanzas.