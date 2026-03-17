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En marzo concluye el descuento en el pago del predial en el Estado de México

Los beneficiarios reciben una rebaja de 4% en el pago del predial 2026 y pueden obtener una bonificación adicional de 2% por cumplimiento.
mar 17 marzo 2026 04:19 PM
Foto de una de las funcionarias de los Centros Autorizados de la Secretaría de Finanzas del Estado de México
El pago se puede realizar en línea o acudir a cualquiera de los centros autorizados. (Cortesía)

El Gobierno del Estado de México recordó que marzo es el último mes para aprovechar los descuentos disponibles en el Programa de Pago del Predial 2026 en sus 111 municipios, así como para evitar recargos.

Los contribuyentes que quieran acceder a las facilidades otorgadas por la administración estatal deberán realizar su pago en una sola exhibición para obtener una reducción de 4%, conforme a lo establecido por la Secretaría de Finanzas estatal.

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Además, las personas que hayan cumplido puntualmente con esta obligación durante 2024 y 2025 recibirán una bonificación adicional de 2%.

Por otra parte, los ayuntamientos ofrecen descuentos propios que alcanzan hasta 34%, en beneficio de pensionados y jubilados; personas con discapacidad; adultos mayores; viudas y viudos; madres o padres solteros sin ingresos fijos; menores de 18 años en situación de orfandad, a través de sus tutores; personas físicas cuyos ingresos diarios no superen dos salarios mínimos, así como personas liberadas mediante la amnistía estatal.

Foto del Formato Universal de Pago con el que se puede pagar en línea o en los centros autorizados.
Con el Formato Universal de Pago se puede pagar en línea o en los centros autorizados. (Cortesía)

¿Cómo aprovechar los descuentos?

Los contribuyentes pueden realizar el pago en línea de forma ágil y segura, sin necesidad de acudir a una oficina. Para facilitar el trámite, la autoridad estatal envía cartas invitación que incluyen los datos del predio y la línea de captura correspondiente.

Para efectuar el pago digital, es necesario ingresar al portal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México: https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/ , capturar la clave catastral y un correo electrónico para generar el Formato Universal de Pago. Con este documento, es posible liquidar el adeudo en línea o acudir a cualquiera de los centros autorizados.

El Gobierno del Estado de México brinda orientación a través de los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, así como en el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx y en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Finanzas.

En marzo concluye el descuento en el pago del predial en Edomex

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