Locales

Grupo Mundo Maya reafirma su presencia en el mercado turístico internacional

En esta feria, la compañía destacó su modelo integral, al posicionar la combinación de transporte, hotelería y patrimonio cultural como su mayor ventaja competitiva ante aliados comerciales.
lun 26 enero 2026 02:21 PM
Presentado por: Grupo Mundo Maya
Grupo-Mundo-Maya-Fitur
Este encuentro anual de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes, destinos internacionales y visitantes apasionados por descubrir las últimas tendencias del turismo. (Cortesía)

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), Grupo Mundo Maya participó activamente para difundir la riqueza recreativa que ofrece México como destino de clase mundial.

De esta manera, la entidad operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se sumó a la estrategia institucional orientada a afianzar su posicionamiento en el sector turístico y robustecer su modelo comercial.

Durante el encuentro celebrado en Madrid, Grupo Mundo Maya dio a conocer su enfoque holístico, subrayando la sinergia entre la conectividad, servicios de alojamiento y vivencias culturales como su principal propuesta de valor frente a sus socios estratégicos.

Para la firma, este foro constituye un escenario fundamental para tejer redes profesionales, potenciar acuerdos y detectar posibilidades de cooperación que aceleren su expansión en diversos mercados.

Año con año, FITUR genera una derrama económica de 505 millones de euros y atrae a más de 255,000 participantes, lo que reafirma su relevancia global.

La evolución de la marca

EGrupo Mundo Maya gestiona una red logística esencial en el sureste del país, compuesta por 12 terminales aéreas, siete hoteles, cuatro centros recreativos y dos museos, priorizando la integración ferroviaria y el progreso de servicios en dicha región.

Asimismo, coordina activos estratégicos como alojamientos en sitios arqueológicos, el Parque del Jaguar en Tulum y diversos recintos culturales para promover el legado histórico de la zona.

Tras su incursión en FITUR 2026, el grupo reafirmó su avance hacia el liderazgo en el ramo, estableciendo las bases para la ejecución de proyectos de largo alcance en el futuro.

