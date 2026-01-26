Grupo Mundo Maya reafirma su presencia en el mercado turístico internacional

Durante el encuentro celebrado en Madrid, Grupo Mundo Maya dio a conocer su enfoque holístico, subrayando la sinergia entre la conectividad, servicios de alojamiento y vivencias culturales como su principal propuesta de valor frente a sus socios estratégicos.

Para la firma, este foro constituye un escenario fundamental para tejer redes profesionales, potenciar acuerdos y detectar posibilidades de cooperación que aceleren su expansión en diversos mercados.

Año con año, FITUR genera una derrama económica de 505 millones de euros y atrae a más de 255,000 participantes, lo que reafirma su relevancia global.

La evolución de la marca

EGrupo Mundo Maya gestiona una red logística esencial en el sureste del país, compuesta por 12 terminales aéreas, siete hoteles, cuatro centros recreativos y dos museos, priorizando la integración ferroviaria y el progreso de servicios en dicha región.

Asimismo, coordina activos estratégicos como alojamientos en sitios arqueológicos, el Parque del Jaguar en Tulum y diversos recintos culturales para promover el legado histórico de la zona.

Tras su incursión en FITUR 2026, el grupo reafirmó su avance hacia el liderazgo en el ramo, estableciendo las bases para la ejecución de proyectos de largo alcance en el futuro.

