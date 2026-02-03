El Tren Maya y el INAH promueven la preservación cultural en el sureste mexicano

Ambos organismos también reafirmaron el compromiso donde el despliegue de infraestructura de transporte se vuelve un vehículo para fortalecer la memoria histórica.

Los puntos de interacción

Durante el encuentro realizado en Mérida, Yucatán, se supervisó el avance de los Centros de Atención a Visitantes (CATVI) y de los Programas de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) en sitios emblemáticos como Uxmal y Chichén Itzá.

Son espacios diseñados para que el público interactúe con el legado del sureste de manera organizada, bajo la normativa del INAH.

Por ejemplo, en los CATVI se ordena el flujo de servicios, se gestiona el acceso a los sitios arqueológicos (a través de la venta oficial de boletos) y se garantiza la protección del patrimonio cultural a lo largo de la ruta ferroviaria.

Y con el programa Promeza , el Gobierno de México investiga y conserva los sitios prehispánicos, con el fin de asegurar su permanencia para las generaciones futuras.

Así, el Tren Maya y el INAH integran movilidad y preservación en una misma visión de identidad nacional.

