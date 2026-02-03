Publicidad

Locales

El Tren Maya y el INAH promueven la preservación cultural en el sureste mexicano

Este esfuerzo interinstitucional tiene como finalidad fortalecer el turismo cultural, impulsar el desarrollo regional y garantizar una buena experiencia a bordo del ferrocarril.
mar 03 febrero 2026 04:25 PM
INAH-Y-Tren-Maya
Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, y Anna Goycoolea Artís, coordinadora nacional de Centros INAH. (Cortesía)

El Tren Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) establecieron una agenda de colaboración estratégica para reforzar la supervisión técnica de los proyectos culturales que integran la operación ferroviaria.

Esta alianza busca conjugar el rigor científico con la sensibilidad patrimonial del sureste mexicano, enriqueciendo así la experiencia de viaje de los viajeros.

Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, y Joel Omar Vázquez Herrera, titular del INAH, coincidieron en que el trabajo conjunto potenciará un modelo turístico que fomente el desarrollo económico y social de la región.

Ambos organismos también reafirmaron el compromiso donde el despliegue de infraestructura de transporte se vuelve un vehículo para fortalecer la memoria histórica.

Los puntos de interacción

Durante el encuentro realizado en Mérida, Yucatán, se supervisó el avance de los Centros de Atención a Visitantes (CATVI) y de los Programas de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) en sitios emblemáticos como Uxmal y Chichén Itzá.

Son espacios diseñados para que el público interactúe con el legado del sureste de manera organizada, bajo la normativa del INAH.

Por ejemplo, en los CATVI se ordena el flujo de servicios, se gestiona el acceso a los sitios arqueológicos (a través de la venta oficial de boletos) y se garantiza la protección del patrimonio cultural a lo largo de la ruta ferroviaria.

Y con el programa Promeza , el Gobierno de México investiga y conserva los sitios prehispánicos, con el fin de asegurar su permanencia para las generaciones futuras.

Así, el Tren Maya y el INAH integran movilidad y preservación en una misma visión de identidad nacional.

