El Tren Maya y el INAH promueven la preservación cultural en el sureste mexicano

El Tren Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) establecieron una agenda de colaboración estratégica para reforzar la supervisión técnica de los proyectos culturales que integran la operación ferroviaria.
Esta alianza busca conjugar el rigor científico con la sensibilidad patrimonial del sureste mexicano, enriqueciendo así la experiencia de viaje de los viajeros.
Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, y Joel Omar Vázquez Herrera, titular del INAH, coincidieron en que el trabajo conjunto potenciará un modelo turístico que fomente el desarrollo económico y social de la región.