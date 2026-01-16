Guadalajara se fortalece con el Plan Anual de Obra Pública 2026

El Plan Anual de Obra Pública 2026, explicó, se encuadra en la visión “La Ciudad que te Cuida” y también abarcará aspectos como la sustitución de líneas hidráulicas y drenaje, construcción de banquetas y cruceros seguros, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las calles de concreto.

“Arrancamos con las vías de acceso, las más importantes de Guadalajara, lo que claro que conectará con las actividades del Mundial. Después nos iremos para el sur, para el oriente y otros puntos importantes”, afirmó Delgadillo.

Del mismo modo, la funcionaria sostuvo que el plan no es fortuito; se convierte en una respuesta directa a las peticiones de los tapatíos.

Como resultado, la repartición del presupuesto refleja un fuerte compromiso con la movilidad y el entorno urbano, destinando 939 millones de pesos al programa de calles.

Un nuevo modelo social

En 2025, Guadalajara se convirtió en el primer municipio del país en contar con una red territorial de cuidados. Este sistema opera mediante las Comunidades de Cuidado, que funcionan como nodos de atención que acercan infraestructura y programas sociales a las colonias, según sus necesidades.

Así, la administración asignará 65 millones de pesos que ayudarán a fortalecer dichas Comunidades, a través de 267 espacios públicos (bibliotecas, estancias, mercados, parques y unidades deportivas), para garantizar que todos los habitantes dispongan de entornos públicos, cercanos y funcionales.

También se invertirán 106 millones de pesos en el mejoramiento del equipo médico en las unidades de la Cruz Verde. De manera simultánea, se dará continuidad al alumbrado en zonas habitacionales, a la ampliación de los “Senderos Seguros” en los entornos escolares y el arranque de obras de acupuntura urbana elegidas en los “Martes Comunitarios”.

Al respecto, Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas del municipio de Guadalajara, subrayó la relevancia de intervenir las vialidades dentro de este plan, ya que representan la infraestructura con mayor frecuencia de uso.