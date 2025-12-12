10 pilares que convierten a Chihuahua en el nuevo eje económico del norte de México

Por lo anterior, el gobierno resalta estos 10 datos fundamentales que explican por qué Chihuahua se ha vuelto el imán más poderoso para inversiones a nivel global.

1. Mayor superficie industrial del norte

La entidad supera los 85 millones de pies cuadrados de naves industriales instaladas, distribuidas entre Chihuahua Capital, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Delicias.

Aunado a ello, el territorio registra la construcción de más de 12 millones de pies cuadrados adicionales, un impulso liderado por complejos de prestigio como Intermex, American Industries, Vynmsa, Prologis y Binswanger.

2. Inventarios de parques industriales

La capital concentra varios de los polígonos industriales más modernos del país, diseñados para soportar logística avanzada y manufactura limpia. Esto ha facilitado la llegada de empresas de dispositivos médicos, plásticos avanzados, robótica, moldes y del segmento automotriz eléctrico.

3. Fuerza laboral calificada

Chihuahua cuenta con institutos técnicos y tecnológicos que alimentan, de primera mano, a los diversos sectores productivos de la demarcación. De hecho, cada año se gradúan más de 11,000 profesionistas en ingeniería mecánica, electrónica, mecatrónica, industrial, biométrica y de software.

Por ello, dispone de operadores de primer nivel y con un índice de rotación notoriamente menor, en comparación con otros estados del norte del territorio nacional.

4. 50 años de historia de la manufactura

Al ser la cuna de la industria maquiladora en México, Ciudad Juárez se consolidó como centro de especialización regional desde los años ochenta. Hoy en día, el estado alberga maquiladoras en los sectores aeroespacial, automotriz, médico, de precisión y metalmecánico avanzado.

