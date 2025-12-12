Publicidad

Locales

10 pilares que convierten a Chihuahua en el nuevo eje económico del norte de México

La capital chihuahuense concentra algunos de los parques con certificación internacional Clase A, diseñados para industrias de precisión, logística avanzada y manufactura limpia.
vie 12 diciembre 2025 01:45 PM
El estado del norte destaca como destino Crucial para el nearshoring, por su infraestructura moderna y su fuerza laboral altamente capacitada. (Cortesía)

Chihuahua está captando la atención del gremio empresarial, gracias a su riqueza cultural, su sólida historia manufacturera y su ubicación geográfica. Esta sinergia ha impulsado la expansión de Cimentación industrial, que incluye cinco parques, con uno adicional en etapa de construcción.

Además, por su equipamiento de vanguardia y su fuerza laboral altamente calificada, la entidad sobresale como un destino esencial para la relocalización estratégica de manufactura hacia regiones más cercanas a Estados Unidos.

Por lo anterior, el gobierno resalta estos 10 datos fundamentales que explican por qué Chihuahua se ha vuelto el imán más poderoso para inversiones a nivel global.

1. Mayor superficie industrial del norte

La entidad supera los 85 millones de pies cuadrados de naves industriales instaladas, distribuidas entre Chihuahua Capital, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Delicias.

Aunado a ello, el territorio registra la construcción de más de 12 millones de pies cuadrados adicionales, un impulso liderado por complejos de prestigio como Intermex, American Industries, Vynmsa, Prologis y Binswanger.

2. Inventarios de parques industriales

La capital concentra varios de los polígonos industriales más modernos del país, diseñados para soportar logística avanzada y manufactura limpia. Esto ha facilitado la llegada de empresas de dispositivos médicos, plásticos avanzados, robótica, moldes y del segmento automotriz eléctrico.

3. Fuerza laboral calificada

Chihuahua cuenta con institutos técnicos y tecnológicos que alimentan, de primera mano, a los diversos sectores productivos de la demarcación. De hecho, cada año se gradúan más de 11,000 profesionistas en ingeniería mecánica, electrónica, mecatrónica, industrial, biométrica y de software.

Por ello, dispone de operadores de primer nivel y con un índice de rotación notoriamente menor, en comparación con otros estados del norte del territorio nacional.

4. 50 años de historia de la manufactura

Al ser la cuna de la industria maquiladora en México, Ciudad Juárez se consolidó como centro de especialización regional desde los años ochenta. Hoy en día, el estado alberga maquiladoras en los sectores aeroespacial, automotriz, médico, de precisión y metalmecánico avanzado.

5. Conectividad logística estratégica de la frontera

La capital se ubica en el corredor natural que comunica directamente con El Paso, Dallas, Denver y Phoenix. Asimismo, el estado mantiene rutas de Ferromex hacia Texas y California.

Complementariamente, posee un aeropuerto de carga en expansión y clústeres productivos interconectados (Chihuahua-Delicias-Cuauhtémoc), ideales para compañías con órdenes diarias de producción.

6. Disponibilidad de tierra industrial a costos competitivos

Chihuahua conserva costos por metro cuadrado que oscilan entre 4.8 y 6.5 dólares (dependiendo del submercado). Esta ventaja comparativa permite a las empresas expandir sus operaciones con costos razonables y proyecciones viables a largo plazo.

7. Más de 500 firmas globales ya operan en Chihuahua

En el estado se establecieron compañías, como: Collins Aerospace, Safran, Zodiac (aeroespacial), Ford, Lear, Yazaki (automotriz), Medline, Cardinal Health (dispositivos médicos), Jabil, TE Connectivity (electrónica) y el sector de plásticos y moldes.

8. Casos recientes de relocalización

Entre 2023 y 2025, se han anunciado los siguientes proyectos de inversión:

Empresas de Europa del Este han trasladado líneas de producción completas a Chihuahua para mitigar riesgos geopolíticos.
Compañías coreanas y taiwanesas instalaron plantas para abastecer la demanda del segmento automotriz eléctrico en Estados Unidos.
● La llegada de fabricantes de plásticos y metalmecánica que antes operaban en China.
Start-ups de manufactura avanzada, atraídas por el costo competitivo y la ingeniería local.

9. La fuerza del proveedor local

Chihuahua sobresale por poseer una sólida red de proveedores para los sectores previamente mencionados. Este factor resulta crucial para reducir tiempos de suministro, costos logísticos y la dependencia de insumos del extranjero.

10. Un ecosistema cohesionado

El gobierno, cámaras empresariales, parques industriales y universidades coordinan esfuerzos para agilizar permisos, atraer inversión, vincular talentos y ofrecer programas de certificaciones y capacitación.

Si bien estados como Nuevo León, Coahuila y Baja California han acaparado la atención mediática, lo cierto es que Chihuahua se ha convertido en el epicentro de esta ola económica nacional.

