Presentan Feria de León 2026 como una plataforma para la economía regional y el turismo

Además, Disney presentará un espectáculo inédito creado especialmente para el 450 aniversario de León: “Disney Celebra: Donde nacen los sueños”, con 48 funciones.
La mayoría de las experiencias de la Feria serán de acceso a gratuito, mientras que el resto operará bajo el sistema Línea Cero, diseñado para mejorar el control y la seguridad.
"Serán 27 días de Feria donde el 85% del contenido es gratuito, porque siempre hemos puesto a las personas en el centro de nuestras decisiones", puntualizó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.
Competitividad y turismo
La Feria Estatal de León 2026 se consolida como una plataforma de competitividad económica y promoción turística para Guanajuato.
Uno de sus pilares es el fortalecimiento del ecosistema comercial. Para ello, se renovó el Pabellón Gastronómico y se amplió la Zona Comercial dedicada a productos con el sello Marca Guanajuato, con el fin de proyectar el talento y la calidad de la producción local ante un público masivo.
En esta edición, la Expo Ganadera tendrá una ampliación para ocupar un espacio de 5,000 metros cuadrados en el Planetario de Explora, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector primario mediante exhibiciones y competencias de alto nivel, fomentando la integración de cadenas de valor regionales.
Asimismo, la dimensión turística se potencia con la participación de San Luis Potosí como estado invitado. Su pabellón, “San Luis Potosí Surrealista”, ofrecerá una muestra de artesanía, gastronomía y productos como cerveza artesanal y mezcales, fortaleciendo la colaboración entre ambos estados y ampliando la oferta cultural y turística del evento.
Innovación, tradición y experiencias únicas
Para reforzar su carácter de plataforma comercial y turística, la Feria integrará nuevos elementos:
Espectáculos de gran formato, como Illusion On Ice — KUANTUM y presentaciones del Circo Roberts.
Solareón, un León monumental de 12 metros, interactivo, que se convertirá en el ícono fotográfico del 450 aniversario.
Espacios de negocio fortalecidos, como el Pabellón Gastronómico y la Zona Comercial Marca Guanajuato.
Expo Ganadera en un espacio más amplio dentro del Planetario de Explora.
Con espectáculos internacionales, experiencias culturales, gastronomía y un homenaje a la historia de la ciudad, la Feria de León 2026 se perfila como un evento de clase mundial que reafirma la importancia del turismo como motor económico del Bajío.