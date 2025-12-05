Publicidad

Locales

Presentan Feria de León 2026 como una plataforma para la economía regional y el turismo

La Feria Estatal de León 2026 celebrará el 450 aniversario de la ciudad, con una edición histórica enfocada en proyectar a Guanajuato a nivel internacional.
vie 05 diciembre 2025 07:15 PM
Conferencia de Prensa Feria de León 5.jpeg
La presentación del evento fue encabezada por la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez; la secretaria de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato, Guadalupe Robles; y el presidente del Patronato de la Feria, Héctor Rodríguez. (Cortesía)

Las autoridades de Guanajuato presentaron la Feria Estatal de León 2026, una edición histórica que se enmarca en los festejos por el 450 aniversario de la ciudad. Este año, la celebración se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero de 2026 en el Recinto Ferial.

El anuncio oficial fue encabezado por la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos; la secretaria de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato, Guadalupe Robles; y el presidente del Patronato de la Feria, Héctor Rodríguez Velázquez.

Los directivos coincidieron en que la importancia del evento trasciende el entretenimiento. Subrayaron que la Feria es más que una fiesta tradicional y familiar, puesto que se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social para la región.

Durante la presentación se destacó que la edición anterior generó una derrama superior a los 9,000 millones de pesos y atrajo a 6.7 millones de visitantes. Con estos datos como referencia, la Feria Estatal de León 2026 aspira a superar los resultados.

"Más allá de las cifras, la Feria es una plataforma que mueve economías, genera empleo, proyecta cultura y reconstruye el tejido social", señaló Héctor Rodríguez, presidente del Patronato.

El portavoz agregó que en 2026, la meta es más ambiciosa: "superar la experiencia, consolidar a León como destino nacional y honrar 450 años de historia con una celebración sin precedentes".

Cartel artístico del Foro de la Gente

En línea con su objetivo de elevar la proyección nacional e internacional, uno de los anuncios más destacados fue el cartel musical del Foro de la Gente, encabezado por Foo Fighters, Tiësto y Zoé. En total, la cartelera estará integrada por 14 conciertos.

La programación también incluye a: La Arrolladora, Los Ángeles Azules, Enjambre, La Trakalosa, Los Recoditos, Moenia, DLD, Pequeños Musical, Paty Cantú, Mau y Ricky, Banda Machos y Kinky.

Además, Disney presentará un espectáculo inédito creado especialmente para el 450 aniversario de León: “Disney Celebra: Donde nacen los sueños”, con 48 funciones.

La mayoría de las experiencias de la Feria serán de acceso a gratuito, mientras que el resto operará bajo el sistema Línea Cero, diseñado para mejorar el control y la seguridad.

"Serán 27 días de Feria donde el 85% del contenido es gratuito, porque siempre hemos puesto a las personas en el centro de nuestras decisiones", puntualizó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Competitividad y turismo

La Feria Estatal de León 2026 se consolida como una plataforma de competitividad económica y promoción turística para Guanajuato.

Uno de sus pilares es el fortalecimiento del ecosistema comercial. Para ello, se renovó el Pabellón Gastronómico y se amplió la Zona Comercial dedicada a productos con el sello Marca Guanajuato, con el fin de proyectar el talento y la calidad de la producción local ante un público masivo.

En esta edición, la Expo Ganadera tendrá una ampliación para ocupar un espacio de 5,000 metros cuadrados en el Planetario de Explora, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector primario mediante exhibiciones y competencias de alto nivel, fomentando la integración de cadenas de valor regionales.

Asimismo, la dimensión turística se potencia con la participación de San Luis Potosí como estado invitado. Su pabellón, “San Luis Potosí Surrealista”, ofrecerá una muestra de artesanía, gastronomía y productos como cerveza artesanal y mezcales, fortaleciendo la colaboración entre ambos estados y ampliando la oferta cultural y turística del evento.

Innovación, tradición y experiencias únicas

Para reforzar su carácter de plataforma comercial y turística, la Feria integrará nuevos elementos:

    Espectáculos de gran formato, como Illusion On Ice — KUANTUM y presentaciones del Circo Roberts.

    Solareón, un León monumental de 12 metros, interactivo, que se convertirá en el ícono fotográfico del 450 aniversario.

    Espacios de negocio fortalecidos, como el Pabellón Gastronómico y la Zona Comercial Marca Guanajuato.

    Expo Ganadera en un espacio más amplio dentro del Planetario de Explora.

    Con espectáculos internacionales, experiencias culturales, gastronomía y un homenaje a la historia de la ciudad, la Feria de León 2026 se perfila como un evento de clase mundial que reafirma la importancia del turismo como motor económico del Bajío.

