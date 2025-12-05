Presentan Feria de León 2026 como una plataforma para la economía regional y el turismo

Los directivos coincidieron en que la importancia del evento trasciende el entretenimiento. Subrayaron que la Feria es más que una fiesta tradicional y familiar, puesto que se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social para la región.

Durante la presentación se destacó que la edición anterior generó una derrama superior a los 9,000 millones de pesos y atrajo a 6.7 millones de visitantes. Con estos datos como referencia, la Feria Estatal de León 2026 aspira a superar los resultados.

"Más allá de las cifras, la Feria es una plataforma que mueve economías, genera empleo, proyecta cultura y reconstruye el tejido social", señaló Héctor Rodríguez, presidente del Patronato.

El portavoz agregó que en 2026, la meta es más ambiciosa: "superar la experiencia, consolidar a León como destino nacional y honrar 450 años de historia con una celebración sin precedentes".

Cartel artístico del Foro de la Gente

En línea con su objetivo de elevar la proyección nacional e internacional, uno de los anuncios más destacados fue el cartel musical del Foro de la Gente, encabezado por Foo Fighters, Tiësto y Zoé. En total, la cartelera estará integrada por 14 conciertos.

La programación también incluye a: La Arrolladora, Los Ángeles Azules, Enjambre, La Trakalosa, Los Recoditos, Moenia, DLD, Pequeños Musical, Paty Cantú, Mau y Ricky, Banda Machos y Kinky.

