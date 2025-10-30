Nuevo León promete “el Mundial más norteño” para 2026

De acuerdo con el mandatario, esta iniciativa tiene la misión de regalar al mundo una gran fiesta con "sello regio" que trascienda la justa deportiva.

"En Nuevo León no solo vemos fútbol, nos gusta el fútbol, vivimos fútbol. Para recibirlos, ya está listo el nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, nueva aduana y nuevos vuelos directos”, explicó García.

Durante el evento, realizado en la Ciudad de México, lo acompañó Mariana Rodríguez, la primera dama estatal. Y con el sombrero bien puesto, García aseguró que se convertirán en “la sede más norteña de todo el Mundial”, con el mejor FanFest, para que la mayor cantidad de personas pueda vivir la emoción del torneo.

La cuna de la hospitalidad

"Si de algo no hay duda, es que somos los mejores anfitriones. Queremos que nuestros invitados disfruten, se diviertan y sobre todo que se queden con ganas de volver a Nuevo León. Aquí a todos los tratamos como si fueran de la familia", agregó el gobernador.

Así, la entidad desplegará su identidad inigualable, destacando las características que la hacen única a la entidad: su gastronomía, sus lugares de entretenimiento, su hospitalidad y el turismo de primer nivel.

Los equipos de futbol, Tigres y Rayados, son los pilares del fervor deportivo, mientras que el sabor inconfundible lo encabezan su emblemática carne asada, los chicharrones, las tortillas de harina y el toque dulce de las glorias de Linares, todo acompañado por la cerveza local.

Asimismo, sus icónicos lugares de interés, como el Cerro de la Silla, las Grutas de García, el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, la Presa La Boca, La Huasteca, Río Ramos y el Barrio Antiguo, recibirán a los aficionados del Mundial de la FIFA.