Gobierno de Yucatán y la iniciativa privada supervisan avances en Puerto Progreso

“Esta infraestructura permitirá traer más inversión, empleos y posicionar a Yucatán en el nuevo mapa logístico y económico del país”, afirmó el mandatario.

Asimismo, esta obra es considerada una de las iniciativas más ambiciosas para el desarrollo de Yucatán, y es identificada como la columna vertebral del plan Renacimiento Maya. Este programa del gobierno estatal representa una apuesta a largo plazo que busca la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la cultura y un modelo de desarrollo económico que combine justicia social con prosperidad.

La modernización del puerto no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral de crecimiento, inclusión y justicia territorial. (Cortesía)

Por tal motivo, el jefe de Estado estuvo acompañado por líderes de la Iniciativa Privada (IP), entre ellos: Claudia González Góngora, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE).

También participaron dirigentes de cámaras empresariales clave como Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Mérida y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán e Index Yucatán.

Durante el recorrido, Díaz Mena y la comitiva verificaron las instalaciones del buque, incluyendo el centro de control, el cuarto de máquinas y el sistema de bombeo. Ahí constataron el funcionamiento del proceso mediante el cual se extrae y traslada el material rocoso fuera del canal de navegación.