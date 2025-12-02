Gobierno de Yucatán y la iniciativa privada supervisan avances en Puerto Progreso

Joaquín Díaz Mena, titular del Ejecutivo en Yucatán, encabezó una visita de supervisión al buque draga Fernando de Magallanes.
Esta embarcación se destaca por ser una de las más modernas y potentes en operación, equipada con cortadoras especializadas para roca y una potencia de 23,000 kilovatios. El propósito de su maniobra es la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.
En este sentido, los trabajos de renovación y profundización del canal principal ya han superado el 60% de ejecución en su primera fase. Gracias a esta operación continua que se realiza las 24 horas del día, se han removido más de 700,000 metros cúbicos de piedra del fondo marino.
“Esta infraestructura permitirá traer más inversión, empleos y posicionar a Yucatán en el nuevo mapa logístico y económico del país”, afirmó el mandatario.
Asimismo, esta obra es considerada una de las iniciativas más ambiciosas para el desarrollo de Yucatán, y es identificada como la columna vertebral del plan Renacimiento Maya. Este programa del gobierno estatal representa una apuesta a largo plazo que busca la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la cultura y un modelo de desarrollo económico que combine justicia social con prosperidad.
Por tal motivo, el jefe de Estado estuvo acompañado por líderes de la Iniciativa Privada (IP), entre ellos: Claudia González Góngora, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE).
También participaron dirigentes de cámaras empresariales clave como Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Mérida y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán e Index Yucatán.
Durante el recorrido, Díaz Mena y la comitiva verificaron las instalaciones del buque, incluyendo el centro de control, el cuarto de máquinas y el sistema de bombeo. Ahí constataron el funcionamiento del proceso mediante el cual se extrae y traslada el material rocoso fuera del canal de navegación.