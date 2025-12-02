Publicidad

Locales

Gobierno de Yucatán y la iniciativa privada supervisan avances en Puerto Progreso

Los trabajos en Puerto Progreso han superado el 60% de ejecución, con más de 700,000 metros cúbicos de piedra removidos gracias a una operación continua las 24 horas del día.
mar 02 diciembre 2025 03:58 PM
Presentado por: Gobierno del Estado de Yucatán
El dragado de Puerto Progreso es un proyecto que busca aumentar la profundidad y el ancho del canal de navegación, para permitir la entrada de barcos de mayor volumen y triplicar su capacidad operativa. (Cortesía)

Joaquín Díaz Mena, titular del Ejecutivo en Yucatán, encabezó una visita de supervisión al buque draga Fernando de Magallanes.

Esta embarcación se destaca por ser una de las más modernas y potentes en operación, equipada con cortadoras especializadas para roca y una potencia de 23,000 kilovatios. El propósito de su maniobra es la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.

En este sentido, los trabajos de renovación y profundización del canal principal ya han superado el 60% de ejecución en su primera fase. Gracias a esta operación continua que se realiza las 24 horas del día, se han removido más de 700,000 metros cúbicos de piedra del fondo marino.

“Esta infraestructura permitirá traer más inversión, empleos y posicionar a Yucatán en el nuevo mapa logístico y económico del país”, afirmó el mandatario.

Asimismo, esta obra es considerada una de las iniciativas más ambiciosas para el desarrollo de Yucatán, y es identificada como la columna vertebral del plan Renacimiento Maya. Este programa del gobierno estatal representa una apuesta a largo plazo que busca la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la cultura y un modelo de desarrollo económico que combine justicia social con prosperidad.

La modernización del puerto no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral de crecimiento, inclusión y justicia territorial. (Cortesía)

Por tal motivo, el jefe de Estado estuvo acompañado por líderes de la Iniciativa Privada (IP), entre ellos: Claudia González Góngora, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE).

También participaron dirigentes de cámaras empresariales clave como Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Mérida y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán e Index Yucatán.

Durante el recorrido, Díaz Mena y la comitiva verificaron las instalaciones del buque, incluyendo el centro de control, el cuarto de máquinas y el sistema de bombeo. Ahí constataron el funcionamiento del proceso mediante el cual se extrae y traslada el material rocoso fuera del canal de navegación.

El Gobernador agradeció a las y los empresarios por su presencia y respaldo, y destacó el papel del sector productivo como socio clave en la visión de desarrollo impulsada desde el Gobierno del Estado. (Cortesía)

