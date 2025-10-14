Entregan 1.6 millones de artículos de primera necesidad en Oaxaca y Guerrero

Al presentar el informe de la estrategia de Atención a las causas que generan la violencia, la funcionaria aseguró que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido brindar más de 3,795,000 atenciones a 2,485,866 personas, que habitan principalmente en municipios prioritarios de alto rezago social.

Comentó que la Secretaría de Gobernación se reunió en Colima con la gobernadora y con 10 presidentes municipales para entregar el lábaro patrio. Además, para inspirar el respeto a los símbolos patrios entre la población, del 8 de septiembre al 3 de octubre se celebraron 162 festejos con la participación de 55,522 niñas, niños y jóvenes.

Por otro lado, afirmó que, gracias al esfuerzo de las autoridades federales, estatales y municipales, del 1 al 7 de septiembre se efectuaron 144 Ferias de Servicios para las Mujeres, en donde se colocaron módulos de salud y se brindaron programas de bienestar, talleres artísticos y de emprendimiento. En total, asistieron más de 38,900 mujeres.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Gobernación dijo que en Acapulco, Guerrero, se llevaron a cabo pláticas sobre prevención de riesgos para la salud, protección civil y primeros auxilios con alumnos del CETIS 90.