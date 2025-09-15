Gobierno y notariado impulsan la cultura del testamento en México

Con el lema “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, dio inicio a la campaña nacional “Septiembre, mes del testamento 2025".

Durante el arranque, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, invitó a la ciudadanía a participar en esta iniciativa que promueve la cultura de previsión. “El testamento es el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a los seres queridos”, señaló.

La funcionaria federal resaltó que el testamento es un instrumento de construcción de paz, pues permite dejar de manera ordenada y escrita la voluntad de una persona. Esta certeza jurídica contribuye a evitar conflictos familiares y sociales que, en muchos casos, surgen por la falta de un documento legal que acredite la distribución del patrimonio.

“El testamento otorga certeza jurídica y evita que el trabajo de toda una vida se convierta en factor de disputas”, puntualizó Rodríguez.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas, destacó la relevancia de esta campaña que lleva ya 23 ediciones consecutivas, logrando acercar el servicio notarial a miles de familias mexicanas.

