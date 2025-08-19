La CFE cumple 88 años como motor de la transición energética

Energía como derecho de todas y todos

Durante su intervención, la secretaria de Energía subrayó que la creación de la CFE respondió a una necesidad histórica: garantizar que el acceso a la energía eléctrica fuera universal. “La CFE nace como respuesta genuina a una profunda necesidad histórica: que la energía eléctrica dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho de todas y todos los mexicanos”, señaló.

González Escobar reconoció además el esfuerzo conjunto entre la dirección general y los trabajadores de la Comisión, quienes conforman un equipo sólido y comprometido con la misión de mirar hacia el futuro. “Se ha conformado, en un momento histórico, un gran equipo que mira hacia adelante y que está convencido del futuro de esta gran empresa”, afirmó.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, y la directora general de la CFE, Emilia Calleja, encabezaron la ceremonia por el 88° aniversario. (Cortesía)

Motor de desarrollo nacional

A lo largo de sus 88 años, la CFE se ha consolidado como un motor del desarrollo nacional. Su papel no se limita a la provisión de energía eléctrica, sino que impacta en múltiples áreas de la vida económica y social: desde la competitividad de las industrias hasta la calidad de vida en los hogares.

Hoy, la empresa se enfrenta a nuevos retos globales, como la transición hacia energías limpias, la innovación tecnológica y la necesidad de garantizar un servicio eléctrico que sea no solo eficiente, sino también sustentable. En este contexto, la CFE reafirma su compromiso de mantenerse como una empresa de vanguardia, capaz de responder a las demandas del presente y de construir un futuro más justo e inclusivo.