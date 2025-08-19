La CFE cumple 88 años como motor de la transición energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió 88 años desde su fundación el 14 de agosto de 1937, consolidándose como uno de los pilares más importantes en la construcción del México moderno. A lo largo de estas décadas, la empresa pública ha sido responsable de llevar energía a cada rincón del país, convirtiendo la electricidad en un derecho para todas y todos los mexicanos.
La conmemoración estuvo encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, quienes destacaron el papel histórico y el rumbo que seguirá la institución en los próximos años. El evento tuvo como eje central no solo la celebración de los logros alcanzados, sino también el compromiso con la transición energética y el bienestar social.
Energía como derecho de todas y todos
Durante su intervención, la secretaria de Energía subrayó que la creación de la CFE respondió a una necesidad histórica: garantizar que el acceso a la energía eléctrica fuera universal. “La CFE nace como respuesta genuina a una profunda necesidad histórica: que la energía eléctrica dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho de todas y todos los mexicanos”, señaló.
González Escobar reconoció además el esfuerzo conjunto entre la dirección general y los trabajadores de la Comisión, quienes conforman un equipo sólido y comprometido con la misión de mirar hacia el futuro. “Se ha conformado, en un momento histórico, un gran equipo que mira hacia adelante y que está convencido del futuro de esta gran empresa”, afirmó.
Motor de desarrollo nacional
A lo largo de sus 88 años, la CFE se ha consolidado como un motor del desarrollo nacional. Su papel no se limita a la provisión de energía eléctrica, sino que impacta en múltiples áreas de la vida económica y social: desde la competitividad de las industrias hasta la calidad de vida en los hogares.
Hoy, la empresa se enfrenta a nuevos retos globales, como la transición hacia energías limpias, la innovación tecnológica y la necesidad de garantizar un servicio eléctrico que sea no solo eficiente, sino también sustentable. En este contexto, la CFE reafirma su compromiso de mantenerse como una empresa de vanguardia, capaz de responder a las demandas del presente y de construir un futuro más justo e inclusivo.