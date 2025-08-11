CFE dará continuidad a sus servicios para reducir la brecha digital

Por otra parte, apuntó que la Dirección de Servicios Especializados y Estrategia Comercial debe contribuir en la provisión de cobertura social del servicio de internet y telecomunicaciones. Mientras que a la Subdirección de Servicios Especializados y Nuevos Productos le corresponde vigilar esta disponibilidad de la red.

En cuanto a la Coordinación Telecom, su labor es proveer servicios de enlaces de telecomunicaciones, incluyendo el internet, el uso de infraestructura de telecomunicaciones de la Comisión, así como dirigir las acciones para la provisión de cobertura social del servicio de internet y telecomunicaciones.

Cabe mencionar que en estas instancias los derechos laborales no se han modificado, en tanto que los servicios que aportan han tenido continuidad operativa, según la Empresa Pública del Estado.

Por otro lado, informó que Altán Redes, Apco Networks, Sisttemex, Nokia y Starlink son proveedores actuales.

De esta manera, la CFE añadió que seguirá su función de conectar a México, mediante la red eléctrica e internet, para contribuir a reducir la brecha digital.