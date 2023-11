Delfina Gómez tomó protesta a 14 funcionarios estatales

La gobernadora del Estado de México solicitó a su equipo que sigan los valores de la 4T: "No mentir, no robar, no traicionar".

Delfina Gómez tomó protesta a los funcionarios mexiquenses y les solicitó servir al pueblo con honradez, eficiencia y austeridad. (Cortesía)