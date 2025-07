Con la Presidenta de la Paz, se fortalece la cultura del desarme

Desarme voluntario: transformar miedo en confianza

Rodríguez explicó que esta política no solo se construye desde las instituciones, sino también desde la ciudadanía. “Sí al Desarme, Sí a la Paz” es una acción transparente, voluntaria y profundamente simbólica, que convierte un instrumento de muerte en un gesto de confianza colectiva.

De enero a julio de 2025, gracias a esta iniciativa, la población entregó de forma voluntaria y anónima 2,135 armas de fuego, de las cuales 1,585 eran cortas y 550 largas. También se recibieron 200 granadas, 85,000 cartuchos y cápsulas fulminantes.

Más allá de las cifras, cada arma representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una vida que no se perdió. “El desarme salva vidas, previene accidentes, evita tragedias y rompe ciclos de violencia”, subrayó la secretaria.

Una a una, las armas son destruidas públicamente, en señal de transparencia y voluntad ciudadana por vivir en paz. (Cortesía)

Paz construida en comunidad

Durante el evento, la secretaria agradeció el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Iglesia católica, así como la participación activa de mujeres, hombres, niñas y niños que han dicho “Sí a la Paz”.

Asistieron también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; el comandante de la Primera Región Militar, Marco Antonio Álvarez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés; el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano; el rector de la Basílica de Guadalupe, Efraín Hernández Díaz; y el obispo auxiliar Salvador González. Todos coincidieron en que la paz se construye con voluntad colectiva, responsabilidad institucional y acciones visibles que fortalecen el tejido social.