La zona de Vasco de Quiroga en Santa Fe está colapsada por diversos bloqueos y con exigencias diferentes, desde familiares de internos de un penal de Tepic, Nayarit, para dar a conocer diversos abusos por parte del director y falta de medicamentos, de acuerdo a lo que portan sus pancartas; además de operadores de una ruta de transporte público.

Las filas de vehículos varados se visualizan desde avenida Constituyentes y la zona de Circuito Interior debido a que está cerrada la circulación en Vasco de Quiroga, en sus cruces con Juan Salvador Agraz y Avenida Tamaulipas.