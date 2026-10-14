La tormenta tropical Trudy se fortalece frente a las costas de Oaxaca y Guerrero

“La tormenta tropical Trudy se ubicó a 560 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 km al sur de Acapulco, Guerrero. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h”, informó el SMN en un comunicado.

¿Qué clima habrá hoy en México?

El pronóstico será de lluvias muy fuertes en regiones de Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Presencia de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Heladas en zonas serranas

Durante la mañana, habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca.