La tormenta tropical Trudy se fortalece frente a las costas de Oaxaca y Guerrero

“La tormenta tropical Trudy se ubicó a 560 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 km al sur de Acapulco, Guerrero. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h”, informó el SMN en un comunicado.
¿Qué clima habrá hoy en México?
El pronóstico será de lluvias muy fuertes en regiones de Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
Lluvias fuertes en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Presencia de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas en Baja California y Sonora.
Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Heladas en zonas serranas
Durante la mañana, habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de los siguientes estados:
Baja California
Sonora
Chihuahua
Durango
Zacatecas
Estado de México
Hidalgo
Tlaxcala
Puebla
Veracruz
Oaxaca.