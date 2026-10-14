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La tormenta tropical Trudy se fortalece frente a las costas de Oaxaca y Guerrero

Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las recomendaciones de Protección Civil.
mié 14 octubre 2026 09:23 AM
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Mapa satelital de México en color gris y líneas de color amarillas, verdes y naranjas que señalan fenómenos.jpg
La tormenta tropical Tropical Trudy interactua con otros fenómenos meteorológicos, por lo que se pronostican lluvias de distintas intensidades. (Foto: @conagua_clima )

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que durante la mañana de este miércoles 14 de octubre, el huracán Simón, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se localizó frente las costas de Cabo Corrientes, Jalisco y de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras que la tormenta tropical Trudy se fortalece, por lo que siguen de cerca su evolución.çç

En su reporte más reciente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que ambos fenómenos interactúan con el Frente Frío número 2, vaguadas, canales de baja presión y otros fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias de diferentes intensidades en la mayor parte del país.

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“La tormenta tropical Trudy se ubicó a 560 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 km al sur de Acapulco, Guerrero. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h”, informó el SMN en un comunicado.

¿Qué clima habrá hoy en México?

El pronóstico será de lluvias muy fuertes en regiones de Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Presencia de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Heladas en zonas serranas

Durante la mañana, habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca.

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¿En dónde habrá temperaturas altas en el país?

Por la tarde, las temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados celsius en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Tabasco.

Asimismo, se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Oaxaca

Y entre 10 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Debido a que tanto las autoridades de México en coordinación con las de EU mantienen en vigilancia la trayectoria del Huracán Simón, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía seguir las siguientes indicaciones:

  • Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
  • Evitar acercarse a playas, escolleras, muelles y zonas donde se registre oleaje elevado.
  • No cruzar ríos, arroyos, vados, caminos inundados ni corrientes de agua.
  • Alejarse de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras que puedan caer.
  • Si se habita en una zona de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades y trasladarse a un lugar seguro cuando se indique.
  • Respetar las restricciones portuarias y las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
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Se solicita a la población mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conagua y del SMN.

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Florence Lluvias

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