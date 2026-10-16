Trudy se intensificará a huracán categoría 4 y sus efectos llegarán hasta el Golfo de México

El funcionario federal explicó que los vientos y humedad de Trudy en interacción con el frente frío número 2 que está presente en el país originará lluvias intensas en estados de las costas del Pacífico, pero que también llegarán a regiones cercanas al Golfo de México, a la Huasteca Potosina (Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí), además de Quintana Roo y Nayarit, por lo que hizo un llamado a la población a mantenerse alejada de ríos, arroyos e implementar las medidas de resguardo.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h.

Su circulación originará lluvias intensas en: Guerrero y Oaxaca y lluvias muy fuertes en Michoacán.

También se prevén vientos sostenidos de hasta 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Guerrero, así como oleaje de 4 a 5 metros de altura (m) en las costas de Guerrero y Michoacán, y de 3 a 4 m en la costa de Oaxaca.

¿Cuál será el clima hoy?

El SMN prevé lluvias torrenciales para este viernes en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla; intensas en Guerrero y Oaxaca.

Lluvias muy fuertes en: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán, y chubascos en Baja California y Aguascalientes.

“Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN”, detalló el organismo en un comunicado.