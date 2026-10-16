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Trudy se intensificará a huracán categoría 4 y sus efectos llegarán hasta el Golfo de México

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población alejarse de las costas, ríos y cualquier cuerpo de agua con riesgo de que incremente su nivel.
vie 16 octubre 2026 08:43 AM
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Elementos del Ejército trasladan a personas a refugios temporales ante la presencia del huracán Trudy que se prevé alcance la categoría 4. (Foto: Facebook Protección Civil de Jalisco)

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el huracán Trudy que actualmente es categoría 3, alcance durante las próximas horas la categoría 4, por lo que hizo una alerta a la población de las costas principalmente de Jalisco, Guerrero y Colima a mantener las medidas preventivas para resguardarse ante el incremento de las lluvias en la mayor parte de las costas del Pacífico.

“Es un huracán mayor, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson con vientos de 220 y rachas de 270 kilómetros por hora (km/h). Ha tenido una rápida intensificación, así como los últimos ciclones, va a llegar a la categoría 4 y se acercará a las costas de Jalisco y Colima el domingo, e irá perdiendo fuerza entre el lunes y martes”, informó en la Mañanera del Pueblo.

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El funcionario federal explicó que los vientos y humedad de Trudy en interacción con el frente frío número 2 que está presente en el país originará lluvias intensas en estados de las costas del Pacífico, pero que también llegarán a regiones cercanas al Golfo de México, a la Huasteca Potosina (Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí), además de Quintana Roo y Nayarit, por lo que hizo un llamado a la población a mantenerse alejada de ríos, arroyos e implementar las medidas de resguardo.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h.

Su circulación originará lluvias intensas en: Guerrero y Oaxaca y lluvias muy fuertes en Michoacán.

También se prevén vientos sostenidos de hasta 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Guerrero, así como oleaje de 4 a 5 metros de altura (m) en las costas de Guerrero y Michoacán, y de 3 a 4 m en la costa de Oaxaca.

¿Cuál será el clima hoy?

El SMN prevé lluvias torrenciales para este viernes en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla; intensas en Guerrero y Oaxaca.

Lluvias muy fuertes en: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán, y chubascos en Baja California y Aguascalientes.

“Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN”, detalló el organismo en un comunicado.

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¿Habrá calor hoy en México?

Sí, en el más reciente pronóstico del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que las temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas de 30 a 35 grados Celsius en Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se mantendrá el oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Michoacán, de 3 a 4 m de altura en Oaxaca y el golfo de Tehuantepec, y de 2 a 3 m de altura en costas de Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz y Chiapas.

El frente frío número 2 y su masa de aire polar que recorre el noreste y oriente de México, genera una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y el huracán Trudy frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

Leer más:

Mapa satelital de México en color gris con vivos en rojo, verde y azul que marcan en paso del huracán y otros fenómenos.jpg
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Trudy se intensificó a huracán categoría 1 y hay alerta en estos estados

Debido al avance del huracán Trudy, se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, y se establece zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Por su parte, la tormenta tropical Simón se ubica a 360 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h. Se prevé que continúe degradándose paulatinamente, sin generar efectos en México.

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Se recomienda a la población mantenerse informado en las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx , en las cuentas de 𝕏 @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook.

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Lluvias Huracanes

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