Trudy se intensificó a huracán categoría 1 y hay alerta en estos estados

En el informe más reciente del SMN se detalla que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó aproximadamente a 465 kilómetros (km) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

“Tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste de 15 km/h”, informó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

La circulación del huracán Trudy originará lluvias intensas en Oaxaca, lluvias muy fuertes en Guerrero, vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 1 a 2 m de altura en costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.



Actualización de la ubicación de #Trudy, que se encuentra en el #Pacífico mexicano como #Huracán categoría 1 https://t.co/W1VPc64hUs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

Suspenden clases en Guerrero

La Secretaría de Educación de Guerrero informó sobre la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas en todo el estado, en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos, para este jueves 15 de octubre.

¿En qué estados habrá calor?

Durante la mañana de este jueves, habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

También se pronostican temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados Celsius en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.