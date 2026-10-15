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Trudy se intensificó a huracán categoría 1 y hay alerta en estos estados

Las clases en Guerrero se suspendieron en todos los niveles. Se prevé incremento en los niveles de ríos y arroyos derivado de las lluvias de diferentes intensidades en el país.
jue 15 octubre 2026 08:33 AM
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Mapa satelital de México en color gris con vivos en rojo, verde y azul que marcan en paso del huracán y otros fenómenos.jpg
El centro del huaracán Trudy de categoría 1 su centro se localizó aproximadamente a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. (Foto: @conagua_clima )

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la madrugada de este 15 de octubre, Trudy se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, además de que Simón ya se degradó a tormenta tropical y se encuentra estacionado frente a las costas de Jalisco.

Además, coexisten otros fenómenos como el frente frío número 2, que recorrerá el norte de México; su masa de aire polar; canales de baja presión; una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica; una circulación ciclónica, y que ocasionará lluvias en la mayor parte del país.

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En el informe más reciente del SMN se detalla que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó aproximadamente a 465 kilómetros (km) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

“Tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste de 15 km/h”, informó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

La circulación del huracán Trudy originará lluvias intensas en Oaxaca, lluvias muy fuertes en Guerrero, vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 1 a 2 m de altura en costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Suspenden clases en Guerrero

La Secretaría de Educación de Guerrero informó sobre la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas en todo el estado, en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos, para este jueves 15 de octubre.

¿En qué estados habrá calor?

Durante la mañana de este jueves, habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

También se pronostican temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados Celsius en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

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¿Qué clima habrá hoy en México?

El SMN prevé lluvias intensas en: Chihuahua, Coahuila, Durango, y Oaxaca.

Lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, y lluvias aisladas en Sonora.

Las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Leer más:

Mapa satelital de México en color gris y líneas de color amarillas, verdes y naranjas que señalan fenómenos.jpg
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La tormenta tropical Trudy se fortalece frente a las costas de Oaxaca y Guerrero

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Se recomienda a la población mantenerse informado en las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx , en las cuentas de 𝕏 @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook.

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Florence Lluvias

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