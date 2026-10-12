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Quintana Roo alerta por una zorra con rabia que mordió a una niña: ¿qué hacer ante una mordedura?

Las autoridades sanitarias han mantenido informada a la población sobre las acciones que ha realizado desde que se visualizó la presencia de la zorra color gris en Cancún.
lun 12 octubre 2026 12:40 PM
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Una zorrita de color frente a unos carritos de despensa color verde, amarillo y verde.jpg
Varios usuarios compartieron a través de redes sociales cómo el ejemplar silvestre deambulada por una tienda en Cancún, Quintana roo. (Foto: Facebook 24 Morelos )

La Secretaría de Salud (Sesa) de Quintana Roo informó que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva tras el hallazgo de una zorra gris que era portadora de rabia, por lo que le invita a la población que estuvo en contacto con este ejemplar a acudir a una institución de salud estatal con el objetivo de aplicar el protocolo correspondiente.

La autoridad sanitaria estatal ha emitido diferentes boletines acerca del hecho desde que la zorra de color gris fue vista en inmediaciones de un estacionamiento de una tienda Bodega Aurrera ubicada sobre la avenida Kabah, en Cancún, el pasado sábado 3 de octubre.

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¿Por qué se levantó una alerta epidemiológica en Quintana Roo?

El mismo día que el animal fue visto, una niña de un año recibió un rasguño en un dedo, por lo que se le atendió de inmediato y como medida preventiva, se le aplicó la vacuna antirrábica, ya que al ser fauna silvestre nativa, por protocolo, se blinda de inmediato de posible rabia.

La menor, se encuentra en buen estado de salud desde ese mismo día.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo informa que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva tras el hallazgo de una zorra gris, ejemplar de fauna silvestre, en el estacionamiento de Bodega Aurrera, ubicado sobre la avenida Kabah, en Cancún, el pasado sábado 3 de octubre”, detalla el comunicado.

Como parte de las medidas que implementaron las autoridades se informó que se capturó al ejemplar y se le aplicó la eutansia, esta acción causó enojo entre los activistas defensores del medio ambiente y fauna silvestre que se expresaron a través de redes sociales.

“Como parte del protocolo de atención y en coordinación con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), se realizó la captura del ejemplar y fue traslado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis para su valoración en la que se requirieron estudios especializados, por lo que fue sometido al procedimiento de eutanasia y las muestras se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se confirmó la presencia de l virus de la rabia (Lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae)”, añadió la Secretaría de Salud.

Hasta el momento no se tienen casos de rabia en la entidad.

¿Qué es la rabia?

La Ssa explica que la rabia en el ser humano es una enfermedad secundaria, ya que el padecimiento es propio de animales. El virus ataca a casi todos los mamíferos, como perros, vacas, cerdos, cabras, ovejas, gatos, ratones, conejos, monos y murciélagos.

Inicialmente la rabia provoca una alteración aparentemente inexplicable en el comportamiento del animal; de tal manera que un perro tranquilo puede tornarse agresivo, morder al dueño o a cualquier persona o animal que se le aproxime, trata de comer cosas absurdas como piedras, madera, papel o tierra; además de que camina al azar, atacando y mordiendo a hombres y animales.

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Se clasifica en dos tipos: la rabia urbana o doméstica transmitida por perros y gatos y la rabia silvestre transmitida por animales como el murciélago, el zorrillo, el zorro, el coyote.

¿Cómo se transmite la rabia?

Un hombre puede infectarse con el virus de la rabia a través del contacto con la saliva del animal enfermo, sin que haya mordedura de por medio. Basta que un tajo, herida, rasguño profundo o quemadura en su piel entre en contacto con la saliva del animal rabioso. Una vez que el virus penetra, se dirige siempre al sistema nervioso central.

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Síntomas de la rabia tras la mordida de un animal

En los humanos, el primer signo de contagio es fiebre poco intensa (38°C) acompañada de dolor de cabeza y depresión nerviosa. La temperatura se eleva, llegando a los 40-42°C, seguida de periodos de inquietud y espasmos dolorosos en la laringe; además de respirar y tragar con dificultad.

También se presentan espasmos en los músculos del tronco y de las extremidades, en forma intermitente y acompañados por temblores generalizados, taquicardia y detención de la respiración. Cualquier tipo de excitación (luminosa, sonora, aérea, etcétera) puede provocarlos.

El hombre se torna hidrófobo (sufre espasmos violentos cuando ve o trata de beber agua). Frecuentemente experimenta ataques de terror y de depresión nerviosa; tiende a la vociferación, los alaridos y la agresividad, con accesos de furia, alucinaciones visuales y auditivas, babas y delirio.

Actualmente, sí hay vacuna contra este virus.

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La Secretaría de Salud reiteró el llamado para que las personas que hayan tenido contacto físico con el animal visto en Cancún, pidan orientación médica y seguimiento. Para ello, pueden comunicarse al 911 o al 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

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Enfermedades animales Quintana Roo

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