Quintana Roo alerta por una zorra con rabia que mordió a una niña: ¿qué hacer ante una mordedura?

¿Por qué se levantó una alerta epidemiológica en Quintana Roo?

El mismo día que el animal fue visto, una niña de un año recibió un rasguño en un dedo, por lo que se le atendió de inmediato y como medida preventiva, se le aplicó la vacuna antirrábica, ya que al ser fauna silvestre nativa, por protocolo, se blinda de inmediato de posible rabia.

La menor, se encuentra en buen estado de salud desde ese mismo día.

“ La Secretaría de Salud de Quintana Roo informa que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva tras el hallazgo de una zorra gris, ejemplar de fauna silvestre, en el estacionamiento de Bodega Aurrera, ubicado sobre la avenida Kabah, en Cancún, el pasado sábado 3 de octubre”, detalla el comunicado.

Como parte de las medidas que implementaron las autoridades se informó que se capturó al ejemplar y se le aplicó la eutansia, esta acción causó enojo entre los activistas defensores del medio ambiente y fauna silvestre que se expresaron a través de redes sociales.

“Como parte del protocolo de atención y en coordinación con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), se realizó la captura del ejemplar y fue traslado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis para su valoración en la que se requirieron estudios especializados, por lo que fue sometido al procedimiento de eutanasia y las muestras se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se confirmó la presencia de l virus de la rabia (Lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae)”, añadió la Secretaría de Salud.

Hasta el momento no se tienen casos de rabia en la entidad.

¿Qué es la rabia?

La Ssa explica que la rabia en el ser humano es una enfermedad secundaria, ya que el padecimiento es propio de animales. El virus ataca a casi todos los mamíferos, como perros, vacas, cerdos, cabras, ovejas, gatos, ratones, conejos, monos y murciélagos.

Inicialmente la rabia provoca una alteración aparentemente inexplicable en el comportamiento del animal; de tal manera que un perro tranquilo puede tornarse agresivo, morder al dueño o a cualquier persona o animal que se le aproxime, trata de comer cosas absurdas como piedras, madera, papel o tierra; además de que camina al azar, atacando y mordiendo a hombres y animales.