Fiscalía de Edomex revela identidad el atacante de Teotihuacán

En relación a los hechos violentos acaecidos en la “Zona Arqueológica de Teotihuacán”, donde se registraron dos decesos y 13 personas lesionadas, #FiscalíaEdoméx en coordinación con las instituciones integrantes de la Mesa de Paz del #Edoméx y del @GabSeguridadMX, lleva a cabo… pic.twitter.com/yp6Gc5PMzu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 21, 2026

¿Qué pasó en Teotihuacán?

El lunes 20 de abril de 2026, aproximadamente al medio día, un hombre abrió fuego a lo alto de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, localizada a 48 km al noreste de la Ciudad de México.

El hombre, identificado como, Julio César Jasso Ramírez, de origen mexicano, disparó en varias ocasiones. De acuerdo con la versión preliminar del Gabinete de Seguridad de México, el hombre se suicidó. Pero la Fiscalía señaló que la causa de muerte será determinada tras hacer los protocolos.

Según una publicación difundida, el atacante tenía 27 años y residía en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

ES DE @TuAlcaldiaGAM EL TIRADOR de TEOTIHUACÁN

Se llama Julio César Jasso

Tenía 27 años

Vivía en la Col La Purísima

Esta es la credencial del @INEMexico q le hallaron las autoridades de @Edomex

La @FiscaliaEdomex ya indaga el móvil del ataque. pic.twitter.com/m22Fh9DiN9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 21, 2026

El saldo actual es de dos personas muertas, una mujer de nacionalidad canadiense de entre 20 a 25 años, el atacante y varias personas heridas. De acuerdo con el reporte oficial, entre los lesionados hay ciudadanos de Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y Estados Unidos; algunos presentan heridas de bala y otros lesiones musculoesqueléticas o abrasiones derivadas de la situación.

"Cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación", publicó el IMSS BIenestar en 𝕏.

El Gabinete de Seguridad compartió la lista con los nombres y ubicaciones de las 13 personas lesionadas . La mayoría de las víctimas recibieron atención médica en el Hospital General de Axapusco, un Hospital privado de Teotihuacán y la Clínica San Martín de las Pirámides.