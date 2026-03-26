FGR solicita a EU la deportación de la esposa de César Duarte

Autoridades mexicanas buscan que Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, sea deportada de Estados Unidos para que enfrente a la justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la detención por temas migratorios de Gómez Fong en Estados Unidos no obedece a alguna solicitud suya.

''No obstante, la FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada'', expuso.

''En ese sentido, la FGR se mantiene en comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo las gestiones correspondientes, a fin de llevar a cabo su deportación controlada'', agregó.

Bertha Olga fue detenida el miércoles 25 de marzo en Estados Unidos.

De acuerdo con los registros de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gómez Fong fue ingresada al Centro de Procesamiento de El Paso, Texas.

En México, la mujer tiene abiertas carpetas por sus vínculos en casos de corrupción en los que participó su esposo.