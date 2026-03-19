Descarrilamiento de tren en Aguascalientes deja varios heridos y un muerto

Según el secretario de Seguridad Pública del estado, Antonio Martínez Romo, informó que colapsaron alrededor de 24 vagones de carga que transportaba material granulado metálico, a la altura de Estancia de Chora. En entrevista con medios de comunicación, detalló que se está trabajando para remover el material.

“Estamos hablando de un colapso de aproximadamente 24 vagones de carga. Ese material granulado es metálico. Muy pesado”.

Momento exacto del descarrilamiento del tren en la estancia “La Chora” en Rincón de Romos, #Aguascalientes . Un fallecido y siete heridos, todos originarios descarrilamiento Centroamérica. pic.twitter.com/2SyKIiV1QU — Ismael Dueñas (@ismael_duenas) March 20, 2026

Al respecto, las autoridades esperan poder liberar la carga para confirmar o descartar la presencia de más víctimas. A versión de las personas que resultaron lastimadas nos señalan que para la compañía que ellos traían faltan dos personas (....) “Sería prudente esperar en cuanto se mueva todo este material. Va a tener mucho peso. Esperar si esas dos personas que ellos mismos señalan no los ven, no saben de ellos, puedan estar ahí”.

Eduardo Muñoz de León, coordinación Protección Civil, explicó que esperaban los trabajos de limpieza de la empresa.

"Falta que Ferromex haga ya la limpieza y, si hay alguien más, determinar si hubiera un número más de estos, pero por las versiones que dan los lesionados es que eran ocho los que venían".

Según afirmó el secretario, los testimonios señalan que el tren provenía del puerto y se dirigía a Torreón, Coahuila, y las víctimas no forman parte del personal ferroviario.

“No es personal de Ferromex. Hasta ahorita no hemos tenido la detección de un probable personal de seguridad que también haya sido lastimado”.

Al momento de esta publicación, la empresa no ha emitido un comunicado oficia.

Nota en desarrollo.