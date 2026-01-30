Publicidad

Estados

Empresario del calzado es asesinado en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Antonio Saldaña Reyes, empresario asesinado, era uno de los perfiles que podían competir bajo las siglas de Morena para la presidencia municipal de San Francisco del Rincón.
vie 30 enero 2026 08:15 PM
empresario-guanajuato.jpg
Autoridades buscan a los responsables del crimen cometido en San Francisco del Rincón. (Fotos: Especial/Cuartoscuro )

Antonio Saldaña Reyes, empresario del sector calzado y fundador de la organización La Voz del Pueblo, fue asesinado en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Antares Vázquez Alatorre, diputada federal de Morena, condenó el crimen contra Saldaña, a quien llamó compañero y amigo.

El empresario circulaba a bordo de un vehículo cuando fue agredido en uno de los bulevares del municipio.

“Asesinaron arteramente a mi compañero y amigo Antonio Saldaña, activista por los derechos de las personas en San Francisco del Rincón y Purísima'', informó Vázquez en redes sociales.

''Él ayudó a muchas personas a recuperar sus tierras, estuvo comprometido con el apoyo a la industria del calzado contra el dumping y dio otras luchas en favor del Pueblo", agregó.

El crimen fue perpetrado durante la noche del jueves 29 de enero en la colonia Santa María. Autoridades ya buscan a los responsables.

violencia-guanajuato
Estados

Guanajuato, tierra de masacres y epicentro de la violencia homicida

Antonio Saldaña Reyes era uno de los perfiles que podían competir bajo las siglas de Morena para la presidencia municipal de San Francisco del Rincón.

Morena Guanajuato exigió justicia para el empresario. ''Con profundo dolor lamentamos el asesinato de Antonio Saldaña Reyes, luchador social y defensor de los derechos del pueblo'', dijo el partido en redes.

''Su vida estuvo marcada por la valentía, la congruencia y la defensa de las causas justas. Exigimos justicia y que este crimen no quede en la impunidad'', agregó.

624163190_875070552058402_64539967087761332_n.jpg

Al menos dos hombres que viajaban en una motocicleta fueron los que abrieron fuego en contra del auto en que Saldaña Reyes viajaba.

El hombre recibió al menos seis impactos de bala. En tiempos recientes había participado en movilizaciones para defender el calzado nacional.

Hace una década, la entidad no superaba los 1,000 asesinatos anuales, pero en 2020 alcanzó los 3,300 y cerró 2025 con 2,035 muertes violentas. En 2026, Guanajuato se mantiene como la más violenta del país; concentra el 11% de los homicidios nacionales.

Parte de la violencia en Guanajuato se atribuye a los enfrentamientos entre organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa, células de Los Zetas y la organización local Unión León.

