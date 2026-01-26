Publicidad

Suspenden clases el lunes 26 y martes 27 de enero por el frío en varios estados de México

Medidas preventivas se activaron en distintos puntos del país ante las temperaturas bajo cero, lluvias y heladas, con impactos directos en planteles de educación básica.
lun 26 enero 2026 08:10 AM
suspenden-clases-el-lunes-26-y-martes-27-de-enero-por-el-frio.png
Durante ambos días, la suspensión de clases o la asistencia flexible responde a la intensidad del frío previsto durante las primeras horas del día, así como a la presencia de heladas y condiciones adversas en regiones específicas. (Expansión|Gemini)

La suspensión de clases por el frío se activó para este lunes 26 y martes 27 de enero tras el ingreso de la tercera tormenta invernal de la temporada, denominada Fern, fenómeno que provocará descensos marcados de temperatura en amplias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre valores mínimos que oscilarán entre -15 y 5 grados en al menos 23 estados.

Ante este escenario, autoridades educativas estatales confirmaron ajustes en el calendario escolar como medida preventiva para reducir riesgos a la salud de la comunidad estudiantil. Durante ambos días, la suspensión de clases o la asistencia flexible responde a la intensidad del frío previsto durante las primeras horas del día, así como a la presencia de heladas y condiciones adversas en regiones específicas.

Nuevo León aplica clases flexibles por bajas temperaturas

En Nuevo León, el gobierno estatal informó que lunes 26 y martes 27 de enero las clases presenciales serán opcionales, luego de confirmar un descenso marcado de temperaturas durante la madrugada. La decisión se tomó tras la coordinación con Protección Civil y la revisión de los pronósticos meteorológicos.

El gobernador Samuel García explicó que el termómetro podría ubicarse entre 0 y 1 grados, con posibles descensos adicionales durante la noche. “Estamos esperando 0 o 1 grados, y durante la noche puede bajar a -1 o -2”, señaló al referirse a las condiciones previstas para el inicio de la semana.

Bajo ese escenario, el mandatario indicó que el esquema será flexible y que la decisión final quedará en manos de las familias. “Queda sujeto a los padres decidir si van a mandar a sus hijos a la escuela”, afirmó, al reiterar que la prioridad es evitar riesgos durante los traslados tempranos.

Chihuahua suspende clases lunes y martes por heladas

Autoridades educativas de Chihuahua confirmaron la suspensión de clases lunes 26 y martes 27 de enero en todos los niveles educativos, como medida preventiva ante las bajas temperaturas previstas en gran parte del estado.

La Secretaría de Educación y Deporte informó que la decisión busca salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras durante las primeras horas del día.

Según lo comunicado por el gobierno estatal, esta acción forma parte de una estrategia para disminuir riesgos asociados a las heladas, tanto en zonas urbanas como rurales, donde el impacto del frío suele ser mayor.

Puebla suspende clases en regiones serranas

Puebla se sumó a la suspensión de clases por frío para lunes 26 y martes 27 de enero, especialmente en municipios ubicados en la Sierra Norte y Sierra Nororiental, donde se esperan temperaturas mínimas de hasta -5 grados, además de lluvias intensas.

El gobierno estatal informó que la medida aplica en 5,836 escuelas, luego de que el pronóstico anticipara heladas y acumulados de lluvia relevantes. La decisión busca evitar riesgos durante los traslados escolares y proteger a la comunidad educativa.

Entre los municipios incluidos se encuentran localidades de ambas sierras, donde históricamente el impacto del frío es mayor durante eventos invernales de esta magnitud.

Tamaulipas

En Tamaulipas, la Secretaría de Educación anunció la suspensión de clases lunes 26 y martes 27 de enero en municipios donde se registren temperaturas de 0 grados o menos, mientras que en zonas con valores de 1 a 5 grados la asistencia quedará a criterio de madres y padres de familia.

La medida responde a la previsión de mínimas de entre -4 y -2 grados en distintos puntos del estado. Municipios como Nuevo Laredo, Guerrero, Reynosa, Matamoros y Díaz Ordaz se encuentran entre los que presentan mayor probabilidad de suspensión total.

Autoridades estatales indicaron que este esquema busca adaptarse a las condiciones específicas de cada región, sin exponer a la población escolar a escenarios de riesgo por el frío.

