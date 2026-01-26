Suspenden clases el lunes 26 y martes 27 de enero por el frío en varios estados de México

La suspensión de clases por el frío se activó para este lunes 26 y martes 27 de enero tras el ingreso de la tercera tormenta invernal de la temporada, denominada Fern, fenómeno que provocará descensos marcados de temperatura en amplias zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre valores mínimos que oscilarán entre -15 y 5 grados en al menos 23 estados.

Ante este escenario, autoridades educativas estatales confirmaron ajustes en el calendario escolar como medida preventiva para reducir riesgos a la salud de la comunidad estudiantil. Durante ambos días, la suspensión de clases o la asistencia flexible responde a la intensidad del frío previsto durante las primeras horas del día, así como a la presencia de heladas y condiciones adversas en regiones específicas.