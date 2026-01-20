Cambia el trámite para el refrendo y la tarjeta de circulación en Morelos: ya es 100% digital

¿Cómo realizar el refrendo vehicular en Morelos?

Se recomienda que los propietarios de vehículos tengan digitalizados los siguientes documentos:

Llave MX: Es el sistema de acceso único para trámites gubernamentales

INE

Tarjeta de circulación anterior

Comprobante de pago

Póliza de seguro vigente

Los usuarios de iOS podrán guardarlo en Apple Wallet, mientras que los de Android podrán hacerlo en Google Wallet.

Ingresar al siguiente enlace: https://digital.morelos.gob.mx/tramitesdigitales/refrendo-anual

"Solo si eres propietario del vehículo podrás realizar este trámite", detalla la página estatal.

Para quienes prefieren el formato físico, el sistema generará un archivo PDF que podrá ser impreso. Las autoridades de Morelos detallaron que el documento tiene validez oficial en todo el país, tras haber establecido comunicación con autoridades municipales y de otros estados.

Licencia de conducir

Ingresar al siguiente enlace: https://digital.morelos.gob.mx/tramitesdigitales/licencia/

Elige el trámite: para nuevos, renovación, etcétera., y revisa que tus datos (CURP) sean correctos.

Documentos: Carga copia de tu INE/Pasaporte y Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses).

Verificación: Haz clic en "Verifícame", toma fotos de tu identificación por ambos lados y una selfie (puedes usar tu celular escaneando un código QR si no tienes cámara).

Pago: Selecciona la vigencia (1, 3, 5 años o permanente) y el método de pago. Los costos varían, siendo la permanente alrededor de $1392 pesos (precio 2025, verificar en 2026).

Descarga: Una vez validado y pagado, tu licencia digital se enviará a tu correo electrónico.

Licencia de Automovilista

1 año: 555 pesos

2 años: 724 pesos

3 años: 804 pesos

Licencias Permanentes

El costo es de 1,392 pesos si se tramita por primera vez. A esto se le suma un examen teórico por un monto de 407 pesos.

Reposición por Robo o Extravío

Este trámite tiene un costo de 369 pesos.

Es importante guardar los comprobantes de pago, ya que se requerirán durante el proceso de renovación. Cada tarifa está sujeta a cambios, por lo que se recomienda confirmar los precios antes de iniciar el trámite.

¿Qué trámites se tienen que realizar presencialmente?

Entre los trámites que se mantienen de manera presencial, se encuentra el canje de placas o altas de vehículos nuevos.