Cambia el trámite para el refrendo y la tarjeta de circulación en Morelos: ya es 100% digital

En Morelos, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, anunció la implementación del trámite 100% digital para el pago del refrendo vehicular y obtención de la tarjeta de circulación digital, una medida que simplifica procesos, evita filas y reduce prácticas indebidas.
Morelos digitaliza la tarjeta de circulación y otros trámites
A través de la plataforma del gobierno del Estado, la ciudadanía puede realizar el procedimiento desde casa, con validaciones automáticas y documentos firmados electrónicamente.
Morelos es la segunda entidad en simplificar el trámite del Refrendo Vehicular 2026.
El coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, explicó que el objetivo principal es reducir las aglomeraciones en plazas y delegaciones en donde se identificó que 30% de las atenciones a contribuyentes corresponden a este trámite.
¿Cómo realizar el refrendo vehicular en Morelos?
Se recomienda que los propietarios de vehículos tengan digitalizados los siguientes documentos:
- Llave MX: Es el sistema de acceso único para trámites gubernamentales
- INE
- Tarjeta de circulación anterior
- Comprobante de pago
- Póliza de seguro vigente
Los usuarios de iOS podrán guardarlo en Apple Wallet, mientras que los de Android podrán hacerlo en Google Wallet.
Ingresar al siguiente enlace: https://digital.morelos.gob.mx/tramitesdigitales/refrendo-anual
"Solo si eres propietario del vehículo podrás realizar este trámite", detalla la página estatal.
Para quienes prefieren el formato físico, el sistema generará un archivo PDF que podrá ser impreso. Las autoridades de Morelos detallaron que el documento tiene validez oficial en todo el país, tras haber establecido comunicación con autoridades municipales y de otros estados.
Licencia de conducir
Ingresar al siguiente enlace: https://digital.morelos.gob.mx/tramitesdigitales/licencia/
Elige el trámite: para nuevos, renovación, etcétera., y revisa que tus datos (CURP) sean correctos.
Documentos: Carga copia de tu INE/Pasaporte y Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses).
Verificación: Haz clic en "Verifícame", toma fotos de tu identificación por ambos lados y una selfie (puedes usar tu celular escaneando un código QR si no tienes cámara).
Pago: Selecciona la vigencia (1, 3, 5 años o permanente) y el método de pago. Los costos varían, siendo la permanente alrededor de $1392 pesos (precio 2025, verificar en 2026).
Descarga: Una vez validado y pagado, tu licencia digital se enviará a tu correo electrónico.
Licencia de Automovilista
- 1 año: 555 pesos
- 2 años: 724 pesos
- 3 años: 804 pesos
Licencias Permanentes
El costo es de 1,392 pesos si se tramita por primera vez. A esto se le suma un examen teórico por un monto de 407 pesos.
Reposición por Robo o Extravío
Este trámite tiene un costo de 369 pesos.
Es importante guardar los comprobantes de pago, ya que se requerirán durante el proceso de renovación. Cada tarifa está sujeta a cambios, por lo que se recomienda confirmar los precios antes de iniciar el trámite.
¿Qué trámites se tienen que realizar presencialmente?
Entre los trámites que se mantienen de manera presencial, se encuentra el canje de placas o altas de vehículos nuevos.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó las acciones del programa Supervisión Metropolitana para la Movilidad Segura (Sumemos), estrategia orientada a elevar la seguridad vial y mejorar la calidad del transporte público en la zona centro del estado.
“El transporte fue un tema desatendido durante muchos años y no existió una estrategia de inversión, nosotros decidimos ordenar este sector, porque la mayoría de la población se traslada en transporte público; por ello creamos una comisión especial con una ruta de trabajo para todo el sexenio, que abarca desde la digitalización hasta la revisión de las unidades”, informó desde Tlaquiltenango.
El coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, explicó que, mediante un modelo de supervisión permanente, se revisaron cerca de mil unidades en 32 rutas, lo que permitió verificar condiciones físico-mecánicas, documentación vigente, derroteros autorizados y estándares de seguridad, estas acciones propician un servicio más ordenado, regularizado y confiable.
Los resultados de Sumemos se basan en unidades corregidas y en regla, además de contar con un soporte legal que consolida esta supervisión como un esquema institucional de largo plazo.
En octubre de 2025 se dio a conocer en la Ley de Transformación Digital del Estado de Morelos la digitalización de 10 tramites durante 2026.