Autoridades capturan a operadores del 'Mencho' en Jalisco y Nayarit

De acuerdo con su información, fue a través de un detallado seguimiento técnico, actividades de campo y diversas labores de inteligencia que se detectó el patrón de movilidad y un domicilio en el municipio de Tepic, Nayarit, para llevar a cabo la detención de Luis “N”, uno de los operadores del 'Mencho'.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), permitieron conocer que este hombre probablemente fungía como encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del grupo criminal.

También operaba el traslado de droga vía aérea, empleando aeronaves pequeñas, en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Una de las capturas ocurrió en la capital de Tepic. (Foto: Especial )

De acuerdo con información oficial, la operación se aseguraron sustancias con características propias de la cocaína y del cristal, un arma larga y otros objetos.

En otra acción, se llevaron a cabo seguimientos estrictos y acciones aéreas que permitieron ubicar dos inmuebles propiedad de José “N”, otro de los operadores del 'Mencho'.

El Gabinete de Seguridad señaló que en consecuencia, se logró localizar al objetivo en un domicilio en Zapopan, Jalisco, por lo que al cumplimentar una orden de cateo fue posible detenerlo junto con Carlos “N” y Mauricio “N”.

En la misma operación se aseguró sustancia sólida cristalina, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína, entre otros objetos.

José “N”, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, probablemente operaba como jefe de plaza del Cártel Jalisco en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.