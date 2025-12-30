Tras el ataque armado en contra del empresario Alberto "El Prieto" Valencia, en Zapopan, Jalisco, en el que falleció junto a su hija y uno de sus escoltas, surge la inquietud sobre la actividad económica a la que se dedicaba. Esto es lo que se conoce hasta el momento.
Quién era Alberto Prieto Valencia, el empresario asesinado en Zapopan a bordo de un Lamborghini
Los momentos en los que personas armadas y encapuchadas atacaron al empresario quedaron grabados en videos compartidos en redes sociales por los propios delincuentes que viajaban a bordo de camionetas. Los hechos ocurrieron en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante, en las colonias Santa Eduwiges y Bosques de la Victoria, en la zona limítrofe de Zapopan.
En el lugar del ataque, autoridades de seguridad hallaron una camioneta Lamborghini Urus naranja con aproximadamente 200 impactos de bala, donde quedó el cuerpo sin vida del empresario junto a uno de sus escoltas. Además, otro cuatro escoltas resultaron heridos.
El funcionario estatal detalló a representantes de medios de comunicación que en el lugar también aseguraron una camioneta Yukon con múltiples orificios de balas. Hasta el momento no hay personas detenidas a pesar que se realizó una persecución terrestre y aérea.
¿A qué se dedicó el empresario asesinado en Zapopan?
De acuerdo con medios locales, Alberto Prieto Valencia, también era conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, era conocido como un empresario dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes. Era dueño de dos bodegas de cereales, además de que también contaba con una flotilla de transporte de carga en la entidad. También fue fundador de la empresa Transportes Odal.
El secretario de Gobierno estatal, Salvador Zamora, fue la autoridad quien confirmó la identidad del empresario, así como el deceso de su hija de 16 años en un hospital, y uno de sus escoltas.
Jalisco lleva a cabo sesión extraordinaria de seguridad
El secretario de Gobierno estatal, Salvador Zamora, informó a través de su cuenta de 𝕏 que se llevó a cabo una sesión extraordinaria del gabinete de seguridad del Gobierno de Jalisco en donde participa el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades estatales.
Ante los hechos recientes ocurridos en el Área Metropolitana de Guadalajara, acudimos en representación del Gobernador @PabloLemusN a la sesión extraordinaria de la Mesa de Seguridad del Estado, realizada en la V Región Militar.
El @GobiernoJalisco trabaja de manera coordinada,… pic.twitter.com/x0epx5P09l
— Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) December 30, 2025