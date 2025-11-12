Ya hay fecha para el primer depósito del apoyo al desempleo Bienestar en el Edomex, ¿dónde se recoge la tarjeta?

La Secretaría del Trabajo, encabezada por Norberto Morales Poblete, entregó 2,404 tarjetas de este programa en Ecatepec, Toluca e Ixtapaluca; mientras que 5,670 se entregarán en las 10 Oficinas Regionales de Empleo antes del viernes 14 de noviembre.

¿Dónde recoger las tarjetas?

En las Oficinas Regionales de Empleo en los siguientes municipios:

*Atlacomulco. Calle Ing. Luis Galindo Ruiz sur número 312, colonia Isidro Fabela.

*Ecatepec. Calle Nicolás Bravo sin número, colonia La Mora.

*Ixtapaluca. Calle Municipio Libre númro 1, colonia Centro.

*La Paz. Avenida El Tepozán número 3, colonia Floresta.

*Nezahualcóyotl. Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, colonia Metropolitana segunda Sección.

*San Mateo Atenco. Calle Miguel Hidalgo sin número, Barrio de San Miguel

*Tlalnepantla. Avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana.

*Tejupilco. Calle Santa Cecilia número 40, colonia México 68.

*Toluca. Calle Josefa Ortiz de Domínguez número 216, Barrio de Santa Clara. Toluca.

¿Cuándo comenzará la entrega del primer depósito?

El gobierno mexiquense informó que el primer depósito de 3,000 pesos se realizará a partir del 14 de noviembre a 8,074 beneficiarios.

Fecha del segundo depósito

El segundo depósito se realizará los primeros días de diciembre, de acuerdo a lo que informó el funcionario estatal en el municipio de Ecatepec durante la entrega de tarjetas a beneficiarios.

Este programa para personas desempleadas contempla una inversión de 52 millones de pesos, lo que representa un incremento de 14% respecto al año anterior.

En septiembre, las y los mexiquenses que se inscribieron al Programa de Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 pudieron consultar los resultados.

Este programa está dirigido a personas mayores de 18 años en adelante que por causas ajenas hayan perdido su empleo en los últimos 18 meses. Se busca beneficiar a mexiquenses en los 125 municipios.

Los apoyos serán de 3,000 pesos en una y hasta cinco ocasiones, además de que se promueve su vinculación al mercado formal.

En caso de que no sean beneficiarios y las personas sigan en la búsqueda de empleo, se recomienda ingresar al siguiente enlace: https://empleo.gob.mx/PortalDigital con el objetivo de ubicar vacantes conforme a su perfil y en zonas donde deseen trabajar.