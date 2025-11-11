Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Seis militares son detenidos por homicidio de niñas en Badiraguato, Sinaloa

El asesinato de las menores ha causado indignación y protestas en Sinaloa. Los militares detenidos enfrentarán sus procesos por homicidio doloso.
mar 11 noviembre 2025 04:00 PM
Homenaje Alumnos Primaria
Las niñas asesinadas fueron homenajeadas en la escuela en la que estudiaban. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro )

Seis integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de dos niñas en Badiraguato, Sinaloa.

En mayo de este año, militares se enfrentaron con civiles armados en la comunidad de El Naranjo, en Badiraguato. Una familia que pasaba por el lugar quedó atrapada en el intercambio armado, según la versión oficial.

Publicidad

En el episodio violento murieron Leydi, de 11 años, y Alexa, de 7 años de edad. La familia exigió justicia desde el primer momento.

"Desde que ocurrió yo supe por los mandos que estaban aquí, fueron retenidos, ellos tienen formas y sus procesos les permiten que hagan eso, les dicen: no te vayas, quédate aquí, vamos a ver cuál es tu responsabilidad", dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

"Pero eran cosas que yo no podía declarar, pero ya lo preguntaron y ya se aclaró. Yo estoy muy satisfecho porque se hace justicia, lamentablemente las niñas no van a nacer, ese es el gran dolor de los sinaloenses, todos los niños y jóvenes que mueren en esta guerra sin sentido", añadió.

Los militares involucrados están presos en un penal de Mazatlán. El mandatario estatal aseguró que habrá justicia en el caso.

Saúl y Anabel, padre y madre de las menores, resultaron heridos durante el enfrentamiento en mayo.

Aunque la versión oficial es que la familia fue víctima de ''fuego cruzado'', sus seres queridos han insistido en que se trató de un ataque directo perpetrado por los militares.

El asesinato de las menores ha causado indignación y protestas en Sinaloa. Los militares detenidos enfrentarán sus procesos por homicidio doloso.

Publicidad

Tags

Sinaloa Violencia Homicidio

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad