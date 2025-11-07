Esta es la fecha de entrega de tarjetas de Apoyo al Desempleo Bienestar en el Edomex

¿Dónde consultar los resultados?

Las personas que se inscribieron en la anterior convocatoria pueden consultar los resultados desde el sitio web oficial de la Secretaría de Trabajo del Estado de México, dando clic en el banner correspondiente. O bien al ingresar a la siguiente liga:

https://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/PDF/ADPB/LISTADO_DE_BENEFICIARIOS_ADB_2025.pdf

Las personas podrán localizar su folio de inscripción desde la opción de búsqueda donde hayan abierto el documento PDF. De acuerdo con el archivo, en esta edición hay 8,074 seleccionados en los diferentes municipios que integran el estado.

¿Cuándo se entregan las tarjetas de apoyo?

La entrega de las tarjetas para recibir el apoyo empezó desde el 4 de noviembre en Toluca y seguirá en diferentes municipios por etapas.

Viernes 7 de noviembre: Ixtapaluca

Lunes 10 de noviembre: Ecatepec

En Toluca faltan dos entregas más, las fechas todavía no se han confirmado.

La dependencia destinará una inversión de 52 millones de pesos para la entrega de apoyos y gastos de operación, lo que representa 14% más que el año anterior.

Comprometidos a respaldar a quienes más lo necesitan, la @TrabajoEdomex realizó la entrega de tarjetas del Programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar, una acción solidaria del @Edomex que brinda respaldo económico a mexiquenses que atraviesan una situación laboral complicada. pic.twitter.com/9K5Uvl1K0H — Secretaría del Trabajo del Estado de México (@TrabajoEdomex) November 6, 2025

¿De cuánto es el apoyo al desempleo?

De acuerdo con la Secretaría, 7,610 beneficiarios recibirán dos apoyos de 3,000 pesos, mientras que 464 personas en situación de vulnerabilidad obtendrán tres, alcanzando un monto de 9,000 pesos.

La convocatoria señala que el apoyo es de 3,000 pesos, el cual podrá ser entregado de una y hasta cinco ocasiones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada y liquidez del ejercicio fiscal 2025.

El apoyo es otorgado directamente a los beneficiarios por medio de tarjetas, y no hay costo alguno por su acceso, salvo a las comisiones bancarias que se pudieran generar por el manejo de la cuenta por la empresa o la institución emisora.

Edomex lanza convocatoria de Emprende Joven 2025 para entregar 25,000 pesos

Con el fin de promover el autoempleo y los emprendimientos de la juventud mexiquense, el Gobierno del Estado de México convoca a personas de 12 a 29 años a inscribirse al Concurso Emprende Joven 2025, para obtener apoyo económico y abrir su propio negocio o empresa.

Se otorgarán 50 premios económicos a proyectos mejor evaluados por un monto de 25,000 pesos cada uno, con lo cual podrán adquirir herramientas, utensilios y materiales que sean fundamentales para impulsar el emprendimiento.

Con el Concurso Emprende Joven 2025 se fomenta el autoempleo y se fortalecen las habilidades emprendedoras de mexiquenses de 12 a 29 años. (Secretaría de Bienestar del Estado de México)

Las personas interesadas en concursar deberán realizar un proyecto original e innovador con la siguiente información:

Ubicación del negocio (domicilio, localidad y área de influencia).

Tamaño y distribución del negocio (espacio físico o estructura organizacional).

Maquinaria y equipo (existente o requerido para operar).

Selección de materias primas (origen, disponibilidad y costos).

Proceso de producción (etapas principales y tiempos estimados).

Control de calidad (métodos para garantizar la eficiencia y confiabilidad del producto/servicio).

Presupuesto de inversión.

Análisis de mercado y público objetivo. Impacto social y comunitario (beneficios que aporta el proyecto a las juventudes y a la comunidad).

Se puede concursar de manera individual o en colectivo con hasta cuatro integrantes. En este caso, se deberá asignar a un representante.

🌟 Juventudes que transforman el futuro. Participa en “Emprende Joven” 2025 y convierte tus ideas en proyectos de éxito.

📅 Registro del 24 de octubre al 16 de noviembre en 👉 https://t.co/pcWMyWoLfG

🏆 50 apoyos de $25,000.#ElPoderDeServir #LaGeneraciónDeLaTransformación pic.twitter.com/7qh1q9mhHj — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) November 5, 2025

El proyecto deberá presentarse en un documento PFD a más tardar el domingo 16 de noviembre de 2025 en el sitio web del Instituto Mexiquense de la Juventud, en https://imej.edomex.gob.mx/node/621 o de manera presencial en las siguientes sedes ubicadas en:

Primavera S/N, Colonia Álamos de San Cristóbal, en Ecatepec.

5 de mayo No. 47, Colonia Centro, en Naucalpan.

Calle Pino No. 108 Residencial Colón, Colonia Ciprés, en Toluca.

Además del proyecto, se deberá subir en formato PDF la siguiente documentación completa de forma escaneada legible:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Identificación oficial vigente. En el caso de menores de edad, deberán presentar alguna identificación con fotografía actualizada, como una credencial escolar, pasaporte o constancia expedida por la autoridad local.

Carta de uso de imagen y material que se encuentra disponible para descarga en el sitio oficial del Instituto Mexiquense de la Juventud.

La premiación será realizada el martes 25 de noviembre de 2025, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, a las 11:30 horas.

Consulta la convocatoria completa aquí .