Mujeres Bienestar regalará 800 pesos de internet y telefonía al mes, este es el requisito para obtenerlos gratis

“Ahora ya no tendrán que ir a la tiendita a recargar 20, 30 o 50 pesos para tener servicio de telefonía o entrar al Face o al WhatsApp. El programa les brindará este servicio de forma gratuita, con alrededor de 800 pesos mensuales en datos para telefonía e internet”, aseguró el funcionario estatal en un evento donde se entregaron 1,300 tarjetas en la zona norte del Edomex.

¿Cómo activar el internet gratuito?

El funcionario explicó que las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán un código personal con el que podrán descargar una aplicación móvil; con la app descargada en el celular, se podrá activar el servicio gratuito de telefonía, datos móviles e Internet, permitiéndoles mantenerse conectadas sin necesidad de realizar recargas o pagar por planes mensuales.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Esperar la notificación oficial del programa sobre la disponibilidad de la app.

Descargar la aplicación digital en el celular

Se debe colocar el código único que recibieron como beneficiarias.

Confirmar la activación del servicio, con lo cual tendrán acceso inmediato a Internet, llamadas y WhatsApp gratuitos.

Sin embargo, el servicio gratuito solo estará disponible por 90 días, es decir, tres meses, detalla la dependencia estatal en su página oficial.

La vigencia de este servicio gratuito tiene una duración de 90 días. (Foto: telmujeresconbienestar.)

¿Quiénes pueden acceder a Mujeres con Bienestar?

El programa del gobierno del Edomex busca elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 59 años y que se encuentren en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.

Requisitos:

a) Acta de nacimiento o extracto de la misma y/o carta de naturalización, en original y copia;

b) INE; en caso de no contar con este documento, puede presentar constancia domiciliaria con fotografía y firma de la solicitante, expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de la entrega de la documentación;

c) CURP; con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de entrega de la documentación;

d) Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas) con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación. Lo anterior, en caso de que la identificación oficial no cuente con la información del domicilio;

e) Formato Único de Bienestar debidamente llenado; emitido por la Instancia Ejecutora, el cual será remitido al correo electrónico registrado por la solicitante durante el pre-registro; mismo que deberá contener nombre y firma de la persona beneficiaria;

f) Las personas beneficiarias de la convocatoria 2024 podrán continuar recibiendo los apoyos que brindará el programa durante el año 2025, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal vigente, y

g) Los demás que determine el Comité.

Se recomienda estar atentas a los canales oficiales del gobierno del Edomex para nuevas convocatorias de registro al programa estatal.