La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrece 350,000 pesos a quien proporcione información para ubicar a Jaime Toral, un influencer acusado de trata de personas, delito que está penado con 30 años de prisión en esa entidad.
"La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas", detalla la dependencia a través de su cuenta en 𝕏.
¿Qué pasó con Jaime Toral y doña Lety?
Hernández Toral se hizo famoso en su canal de YouTube porque presentaba a doña Lety; una mujer de la tercera edad que era grabada sin su consentimiento y que permanecía en la casa del influencer.
En septiembre de 2024, la mujer escapó del domicilio y pidió ayuda a un vecino, por lo que elementos de la Guardia Nacional acudieron para rescatarla en Tantoyuca, Veracruz, y posteriormente demandar al influencer por secuestro.
¿Cómo se castiga el delito de trata de personas en Veracruz?
El delito se detalla en el Artículo 7. A quien cometa el delito de trata de personas se le impondrán:
I. De siete a veinte años de prisión y multa de hasta quinientos días de salario mínimo;
II. De diez a treinta años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;
y III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán hasta en una mitad:
a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por quince años;
b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco con la víctima o habite en el mismo domicilio de ésta, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima; además, según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, la guarda o custodia o régimen de visitas o convivencia, el derecho a recibir alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta; c) Si el sujeto activo del delito desempeñare un ministerio religioso, una profesión o empleo, que le hubiesen permitido utilizar los medios o circunstancias que ello le proporcionaba para ejercer presión o intimidación sobre la víctima.
El consentimiento dado por la víctima de trata no será excluyente del delito, cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios comisivos enunciados en el artículo 6 de esta Ley.
En caso de que alguna persona identifique a Jaime Toral, la información puede ser enviada a la sede de la Fiscalía, ubicada en Circuito Guízar y Valencia #707, Colonia Reserva Territorial, Xalapa, o a través del número 800-89-00-663. También se habilitó el correo electrónico recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx