Exjefe policíaco de Tabasco es detenido por nexos con ''La Barredora'' de Requena

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, agentes lo identificaron y le marcaron el alto a Leonardo, de 55 años.

El exfuncionario es señalado por extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en… pic.twitter.com/comU89hRfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025

El detenido fue informado de sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

"La Barredora", fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es objeto de persecución judicial por parte del gobierno de Tabasco y federal.

Hernán Bermúdez Requena, el Comandante “H”, líder de esa organización no era el único objetivo a detener, también están en la mira otros de sus integrantes que se quedaron al frente de la estructura.

“La Barredora” es una organización criminal dedicada al narcomenudeo, robo de transporte de carga y huachicol, que opera en el estado de Tabasco pero que tiene presencia en otras entidades, entre ellas Veracruz y Chiapas.

Aunque opera desde hace varios años, "La Barredora" tomó relevancia en 2022 cuando una filtración de de documentos de la Defensa advertían que integrantes del gobierno de Tabasco tenían vínculo con esa organización criminal.

“La Barredora” fue una célula criminal que pertenecía a “Los Zetas”, sin embargo se alió en 2020 con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De la mano de la organización liderada por Nemesio Oseguera “El Mencho”, “La Barredora” sembró el terror en Tabasco. En 2024, la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo uno de sus años más violentos.