El periodista Miguel Ángel Beltrán es asesinado en Durango

🚨 ARTICLE 19 se encuentra en proceso de documentación del asesinato del periodista independiente Miguel Ángel Beltrán Martínez en municipio Río Chico, Durango. Según información publicada en medios, su cuerpo fue encontrado en la carretera Durango–Mazatlán el pasado sábado 25 de… pic.twitter.com/jNdXNKKVwj — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) October 27, 2025

Entre su labor periodística destacaban trabajos sobre el crimen organizado. En redes sociales compartía videos en los que reportaba detenciones de capos.

“No descartemos que en un tiempo se desate la violencia aún más en el estado de Durango y en la ciudad particularmente'', dijo en uno de sus últimos reportes.

En décadas de trayectoria, el periodista también informó sobre temas deportivos y sociales. Además, fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), hasta principios de octubre de este año, México contabilizaba 10 periodistas asesinados en lo que iba del sexenio de Claudia Sheinbaum.

Los homicidios de comunicados consolidaron a México como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, señalaron RSF.

''Aunque su gobierno ha adoptado un tono menos hostil hacia los medios que sus predecesores, este cambio no se ha traducido en mejoras tangibles'', añadieron.