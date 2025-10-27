Publicidad

El periodista Miguel Ángel Beltrán es asesinado en Durango

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), hasta principios de octubre de este año, México contabilizaba 10 periodistas asesinados en lo que iba del sexenio de Claudia Sheinbaum.
lun 27 octubre 2025 03:22 PM
El periodista hacía reportes sobre crimen organizado en Durango. (Foto: Especial )

El periodista Miguel Ángel Beltrán, de 60 años de edad, fue asesinado en Durango, confirmaron autoridades estatales.

Beltrán trabajaba como colaborador del portal Contexto. Tras ser reportado como desaparecido, fue localizado sin vida en la carretera Durango–Mazatlán.

El cuerpo de Miguel Ángel fue identificado por sus familiares.

Entre su labor periodística destacaban trabajos sobre el crimen organizado. En redes sociales compartía videos en los que reportaba detenciones de capos.

“No descartemos que en un tiempo se desate la violencia aún más en el estado de Durango y en la ciudad particularmente'', dijo en uno de sus últimos reportes.

En décadas de trayectoria, el periodista también informó sobre temas deportivos y sociales. Además, fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los homicidios de comunicados consolidaron a México como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, señalaron RSF.

''Aunque su gobierno ha adoptado un tono menos hostil hacia los medios que sus predecesores, este cambio no se ha traducido en mejoras tangibles'', añadieron.

Violencia Homicidio Regiones de México

