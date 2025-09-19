Publicidad

Los 8 fenómenos que provocarán lluvias y altas temperaturas este 19 de septiembre

El SMN y la Conagua emiten recomendaciones por posibles afectaciones derivadas de las lluvias. Se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los avisos oficiales
vie 19 septiembre 2025 08:48 AM
fenomenos-meteorologicos-lluvias-mexico.jpg
La Conagua informa sobre los fenómenos presentes en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de diferentes intensidades, así como altas temperaturas en otras regiones y alto oleaje debido a la interacción de diferentes fenómenos meteorológicos que interactúan en el país.

El SMN detalla que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, interaccionará con la onda tropical núm. 33 que se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el centro del país, con una vaguada en altura sobre el sureste del Golfo de México, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del Golfo de México y mar Caribe, lo cual originará lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Fenómenos meteorológicos y lluvias

El monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Otra zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al suroeste de Baja California Sur, ocasionará lluvias fuertes en dicho estado, así como rachas de viento de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán.

"Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil", recuerda el organismo dependiente de la Conagua.

Temperaturas de hasta 40 grados

También se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

