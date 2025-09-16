El exgobernador Roberto Sandoval es vinculado por lavado de 156 mdp

Tras escuchar los argumentos de la FGR, el juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito.

El exfuncionario hoy vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

Sandoval gobernó Nayarit entre el 19 de septiembre de 2011 y 18 de septiembre de 2017.

Abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandoval formó parte de la que el expresidente Enrique Peña Nieto dijo era ''la nueva generación'' del tricolor.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Sandoval de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).