Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

El exgobernador Roberto Sandoval es vinculado por lavado de 156 mdp

Abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandoval formó parte de la que el expresidente Enrique Peña Nieto dijo era ''la nueva generación'' del tricolor.
mar 16 septiembre 2025 07:46 PM
La FGR ya se alista para el juicio contra Roberto Sandoval
Roberto Sandoval es uno de los exgobernadores del PRI acusados de actos corruptos.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la autoridad, el exmandatario participó en lavado de dinero por 156 millones de pesos.

Publicidad

Tras escuchar los argumentos de la FGR, el juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito.

El exfuncionario hoy vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

Sandoval gobernó Nayarit entre el 19 de septiembre de 2011 y 18 de septiembre de 2017.

Abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandoval formó parte de la que el expresidente Enrique Peña Nieto dijo era ''la nueva generación'' del tricolor.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Sandoval de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Publicidad

Tags

Nayarit

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad