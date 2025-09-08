Cuándo empieza el horario de invierno y quiénes deben cambiar la hora en México

¿Cuándo terminó el Horario de Verano?

El domingo 30 de octubre de 2022 se terminó el Horario de Verano en la República Mexicana y esta será la última vez que se aplique esta medida.

“Con la entrada en vigor del Decreto, el territorio nacional tendrá un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias y únicamente se aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte”, informó la Secretaría de Energía en ese momento.

Municipios donde se cambia el horario

En el Del Horario Estacional en la Frontera Norte

Artículo 5. Únicamente en la frontera norte del territorio nacional se aplicará un horario estacional conforme a las siguientes reglas:

I. Coahuila, para los siguientes municipios:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza.

En el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

En los siguientes municipios de Tamaulipas:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros.

En esta entidad, se aplica el meridiano 75 grados al oeste de Greenwich.

II. Para el estado de Baja California se aplica el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich.

El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

¿Cuándo entra en vigor el cambio de horario en México?

El Diario Oficial de la Federación (DOF) detalla en el Artículo 5 del capítulo segundo, que el horario especial "surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre".

Este 2025 entrará en vigor el domingo 2 de noviembre solo en los estados mencionados, los demás de la República Mexicana seguirán con el horario habitual.

Quienes deseen verificar la hora exacta pueden consultar la página oficial del Centro Nacional de Meteorología (CENAM) para obtener información precisa sobre la configuración horaria en su región específica.