Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Detienen a autor de masacre en Centla, Tabasco; rescatan a siete menores

Narciso N asesinó a cuatro personas en una comunidad de Centla, Tabasco, y luego se llevó por la fuerza a siete menores de edad.
lun 08 septiembre 2025 07:29 PM
G0XUVHrWYAAN0HK.jpeg
Autoridades estatales y federales participaron en la captura.

Autoridades capturaron a un sujeto señalado por la masacre ocurrida en Centla, Tabasco, y por el secuestro de siete menores de edad.

El Ayuntamiento de Centla informó que en la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de policías estatales.

Publicidad

El 5 de septiembre, el sujeto -identificado como Narciso N- mató a cuatro integrantes de una familia por la presunta disputa de unas parcelas.

Después de cometer el crimen, Narciso se llevó a siete menores de edad del lugar en el que perpetró la masacre.

Entre los menores que se llevó por la fuerza estaban varios de sus hijos y sobrinos.

''Se rescataron siete menores que habían sido sustraídos por dicho sujeto, los cuales ya se encuentran a salvo'', dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

''Agradecemos profundamente todo el apoyo de nuestro gobernador Javier May Rodríguez, así como de las autoridades federales y estatales por su pronta respuesta y eficaz actuación, así como a la comunidad centleca por su colaboración y confianza'', expuso el Ayuntamiento de Centla.

Los menores rescatados fueron llevados a hospitales para ser valorados médicamente.

Publicidad

Tags

Tabasco

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad