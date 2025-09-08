Detienen a autor de masacre en Centla, Tabasco; rescatan a siete menores

El 5 de septiembre, el sujeto -identificado como Narciso N- mató a cuatro integrantes de una familia por la presunta disputa de unas parcelas.

Resultado de un despliegue operativo de elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades del @Gobdetabasco, fue detenido un hombre identificado como el responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla, se rescataron 7… pic.twitter.com/Uqhgxew6vT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2025

Después de cometer el crimen, Narciso se llevó a siete menores de edad del lugar en el que perpetró la masacre.

Entre los menores que se llevó por la fuerza estaban varios de sus hijos y sobrinos.

''Se rescataron siete menores que habían sido sustraídos por dicho sujeto, los cuales ya se encuentran a salvo'', dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

''Agradecemos profundamente todo el apoyo de nuestro gobernador Javier May Rodríguez, así como de las autoridades federales y estatales por su pronta respuesta y eficaz actuación, así como a la comunidad centleca por su colaboración y confianza'', expuso el Ayuntamiento de Centla.

Los menores rescatados fueron llevados a hospitales para ser valorados médicamente.