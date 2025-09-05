Michoacán: Se cancelan fiestas patrias con artistas que hagan apología de delito

“En el gobierno anterior, en el Congreso anterior, se premiaba la apología del delito; se premiaba la apología del delito como si fuera festejar la delincuencia y la violencia. Ahora no. Ahora tenemos que serenar, que estar en un ambiente cívico”, dijo el mandatario.

El gobernador dijo que habló directamente con la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, para frenar un concierto de Los Hermanos Jiménez.

Dicha agrupación es “conocida por la apología del delito”, señaló Bedolla.

En los últimos meses, el género musical regional mexicano ha generado polémica en algunos estados que ya prohibieron los corridos.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó y publicó un decreto para prohibir la interpretación y reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos del estado.

Este decreto tuvo como fin que en ninguna plaza, auditorio, estadio, centro de espectáculos, feria y cualquier otro lugar de acceso público se realicen presentaciones que influyan en la generación de violencia por medio de géneros musicales.

La polémica inició después de que en un concierto en Jalisco se hiciera un homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, ''El Mencho''.