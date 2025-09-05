Muere escolta de Alicia Bárcena en accidente en la autopista México-Pachuca

De acuerdo con reportes de la policía estatal, la camioneta Nissan X-Trail, con placas NTC-8697, circulaba a exceso de velocidad y, a la altura del poblado de Tolcayuca, perdió el control y salió de la carretera. La unidad, que formaba parte de la avanzada de la funcionaria federal, terminó volcada en el vado que divide ambos sentidos de la autopista.

#Almomento un #escolta perdió la vida y tres más resultaron heridos, todos asignados a la @SEMARNAT_mx durante una #volcadura registrada esta mañana en la autopista Méx-Pachuca a la altura del puente de #Tolcayuca, elementos de la @GN_Carreteras atendieron el percance.… pic.twitter.com/BuuWc3FK5O — Leonardo Herrera (@herreleo) September 5, 2025

Elementos de la policía de Hidalgo y equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Fabián Ramírez Morones, colaborador cercano de Bárcena desde su gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque pertenecía al Batallón de Servicios Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desempeñaba funciones por honorarios tanto en la SRE como en la Semarnat.

Los escoltas lesionados fueron identificados como Luis Abraham Sánchez Aiza, José Javier Hernández Díaz y Pablo Aranda Salas; los dos primeros con grado de teniente y sargento, respectivamente, quienes fueron trasladados a un hospital de la Ciudad de Pachuca para su atención médica, los cuales fueron reportados como graves.

La titular de Semarnat, quien acudió al informe de Julio Menchaca en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó el deceso de su colaborador, a través de sus redes sociales.

Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con 🇲🇽. Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto! — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) September 5, 2025

Antes de iniciar su informe de gobierno, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dedicó unos minutos a solidarizarse con la funcionaria federal por el accidente automovilístico en el que perdió la vida uno de sus colaboradores y tres más lesiones.