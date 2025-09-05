Publicidad

Muere escolta de Alicia Bárcena en accidente en la autopista México-Pachuca

Otros tres colaboradores que se dirigían como avanzada de la funcionaria federal rumbo al tercer informe del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, resultaron con heridas graves.
vie 05 septiembre 2025 01:51 PM
Alicia Bárcena es una de las funcionarias que pasaron del Gabinete de AMLO al de Sheinbaum.

La volcadura de una camioneta en la que viajaban escoltas de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en la autopista México–Pachuca, dejó un saldo de una persona muerta y tres heridos. El accidente ocurrió cuando el convoy se dirigía al informe del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

De acuerdo con reportes de la policía estatal, la camioneta Nissan X-Trail, con placas NTC-8697, circulaba a exceso de velocidad y, a la altura del poblado de Tolcayuca, perdió el control y salió de la carretera. La unidad, que formaba parte de la avanzada de la funcionaria federal, terminó volcada en el vado que divide ambos sentidos de la autopista.

Elementos de la policía de Hidalgo y equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Fabián Ramírez Morones, colaborador cercano de Bárcena desde su gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque pertenecía al Batallón de Servicios Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desempeñaba funciones por honorarios tanto en la SRE como en la Semarnat.

Los escoltas lesionados fueron identificados como Luis Abraham Sánchez Aiza, José Javier Hernández Díaz y Pablo Aranda Salas; los dos primeros con grado de teniente y sargento, respectivamente, quienes fueron trasladados a un hospital de la Ciudad de Pachuca para su atención médica, los cuales fueron reportados como graves.

La titular de Semarnat, quien acudió al informe de Julio Menchaca en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó el deceso de su colaborador, a través de sus redes sociales.

Antes de iniciar su informe de gobierno, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dedicó unos minutos a solidarizarse con la funcionaria federal por el accidente automovilístico en el que perdió la vida uno de sus colaboradores y tres más lesiones.

Hidalgo

