Reportan dos ataques de perros: una mujer en CDMX pierde el brazo y una bebé muere en Tamaulipas

Un perro pitbull ataca a mujer en Iztapalapa

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, una mujer de 73 años fue mordida por un perro de la raza pitbull en el área común de una unidad habitacional en la colonia San Nicolás Tolentino, el miércoles 3 de septiembre.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de la Policía Auxiliar (PA) realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando fueron requeridos a apoyar la situación en la esquina de las avenidas Bilbao y 11.

Los agentes solicitaron paramédicos de Protección Civil. Sin embargo, durante la atención a la mujer, le diagnosticaron una amputación parcial del brazo derecho, una herida avulsiva, o desgarro del brazo, y un probable shock hipovolémico por la pérdida de sangre. La víctima fue trasladada a un hospital para recibir asistencia médica.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC detuvieron en calles de @Alc_Iztapalapa, a la dueña de un perro de la raza pitbull que mordió a una mujer de 73 años de edad.



Los hechos sucedieron cuando los oficiales que realizaban un recorrido de… pic.twitter.com/CUN0TG7Pyk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 3, 2025

Por su parte, la propietaria del perro, una mujer de 53 años, fue detenida y presentada ante el agente del Ministerio Público.

La SSC señaló que, en apego al protocolo de Bienestar Animal, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acidió a la contención del perro y también fue presentado ante la autoridad correspondiente y se mantendrá en observación en un centro de atención canina, con el fin de verificar que no presente alguna sintomatología.

Posteriormente, la dueña podrá reclamarlo.

¿Qué sanciones puede haber?

En la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica establece algunos lineamientos para las personas poseedoras de un animal y las sanciones.

De acuerdo a la fracción VII del artículo 26, se considera una infracción contra la dignidad de las personas cuando el propietario o encargado de un animal cause lesiones a una persona que tarden en sanar menos de quince días.

En este caso, la ley establece una infracción de tipo D, que contempla un arresto de 20 a 36 horas, o de 10 a 18 horas de trabajo en favor a la comunidad.

Mientras tanto, el artículo 28, fracción I, considera como una infracción contra la seguridad ciudadana cuando una persona propietaria de un animal transite libremente con él sin adoptar medidas de seguridad necesarias para prevenir ataques a otras personas o animales.

¿Sabías que el maltrato animal es un delito?

A este tipo de infracción se le considera de tipo B, que se sanciona con una multa equivalente de 11 a 40 veces la Unidad de Médida, o de 1,244.5 pesos a 4,525.6 pesos; o un arresto de 13 a 24 horas o en favor a la comunidad de 6 a 12 horas.

Sin embargo, dada la gravedad del caso de la mujer en Iztapalapa, la persona juzgadora determinará la sanción correspondiente.

Dos perros atacan y matan a bebé en Matamoros

Una bebé de seis meses perdió la vida tras ser atacada por dos perros en un domicilio de la colonia Vista del Sol, en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes preliminares, la menor se encontraba bajo el cuidado de su abuelo de 63 años junto a su hermano de cuatro años, debido a que la madre estaba trabajando.

Los perros ingresaron a la vivienda sin que el adulto a cargo se diera cuenta y comenzaron a agredir a la bebé. Vecinos de la zona intervinieron para rescatar a la infante y trasladarla al Hospital San Charbel, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Al lugar acudió personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

del DIF estatal y el grupo de rescate animal ‘Ivan Rescata’ para tomar custodia de los dos perros, los cuales permanecerán bajo resguardo mientras la Fiscalía General de Tamaulipas realiza las investigaciones y determina su situación.

Las autoridades continúan con el proceso de recopilación de información para esclarecer los hechos.

Ataques de perros en México

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), las agresiones por un perro representan 70,000 casos al año, según el promedio de los últimos 10 años.

Ante este tipo de agresiones, se recomienda acudir a la Unidad de Salud para que examinen la lesión e indicarán si es necesario aplicar la profilaxis antirrábica para evitar la muerte en caso de que el perro tuviera rabia.