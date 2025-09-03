La tiktoker Marian Izaguirre desaparece en Michoacán; activan Alerta Alba

De acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de las 18:00 horas de ese lunes cuando se le vio a bordo de un vehículo.

En redes sociales, Marian Izaguirre publica videos sobre moda, trends y sketches.

Ella misma se ha descrito como creadora de contenido y cantante.

Cuando desapareció en Uruapan, vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas beige.

Autoridades estatales activaron la Alerta Alba para iniciar con las labores de búsqueda.