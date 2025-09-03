La tiktoker Marian Izaguirre desaparece en Michoacán; activan Alerta Alba

Autoridades emitieron una alerta tras la desaparición de la tiktoker Marian Izaguirre en Michoacán.
Autoridades emitieron una alerta tras la desaparición de la tiktoker Marian Izaguirre en Michoacán.
De acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de las 18:00 horas de ese lunes cuando se le vio a bordo de un vehículo.
En redes sociales, Marian Izaguirre publica videos sobre moda, trends y sketches.
Ella misma se ha descrito como creadora de contenido y cantante.
Cuando desapareció en Uruapan, vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas beige.
Autoridades estatales activaron la Alerta Alba para iniciar con las labores de búsqueda.